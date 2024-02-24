Израиль представил послевоенный план управления сектором Газа: что он предполагает

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил кабинету министров документ по принципам управления Газой после войны. Документ называется "День после ХАМАС" и предусматривает назначение для управления различными службами в секторе "местных чиновников", не связанных с терроризмом.

Об этом сообщило издание Times of Israel. План Нетаньяху предполагает создание значительной буферной зоны безопасности в пределах анклава и не исключает намерения продолжать вмешательство.

Примечательно, что в документе, который Нетаньяху представил своему военному кабинету на встрече вечером в четверг, 22 февраля, не указана роль Палестинской автономии, хотя и не исключено ее участие в послевоенном управлении Газой.

Нетаньяху ограничился заявлением, что он не позволит Палестинской администрации вернуться в управление Газой. Но он уточнил это утверждение, отметив, что Израиль не позволит Палестинской автономии в ее нынешнем виде вернуться к палестинскому анклаву, прозрачно намекая на то, что Израиль мог бы жить с реформированной Палестинской автономией, на чем настаивает администрация Байдена.

В документе изложены планы Израиля по Полосе Газы на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу.

План начинается с определения принципа на ближайшую перспективу: ЦАХАЛ будет продолжать войну до достижения своих целей, какими являются уничтожение военного потенциала и правительственной инфраструктуры ХАМАС и Исламского джихада, возврат заложников, похищенных 7 октября, и устранение любой угрозы безопасности из сектора Газа в долгосрочной перспективе.

ЦАХАЛ будет сохранять неограниченную свободу действовать по всей полосе, чтобы предотвратить возрождение террористической деятельности, говорится в документе, определяя это как среднесрочный принцип.

Документ также содержит конкретные детали планов Израиля на границу между Египтом и сектором Газа. В нем говорится, что Израиль введет "южное закрытие" границы, чтобы предотвратить контрабанду и оживление террористической деятельности.

План Нетаньяху предусматривает также "полную демилитаризацию Газа... сверх того, что требуется для поддержания общественного порядка".

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль будет продолжать войну против ХАМАС в секторе Газа, пока не будут достигнуты все цели, включая уничтожение террористической группировки и освобождение всех заложников. И ни одно давление не сможет остановить его в достижении этих целей.