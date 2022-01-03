Глава МИД Германии отправится в Вашингтон на переговоры с Блинкеном: затронут украинский вопрос

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отправится в Вашингтон для переговоров с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Политики должны обсудить агрессию России в отношении Украины.

Как пишет издание Reuters, встреча Бербок с Блинкеном, а также с другими американскими политиками должна состоятся в среду, 5 января. Такую информацию журналисты получили от пресс-секретаря МИД Германии.

По словам представителя ведомства, помимо российско-украинского конфликта, чиновники обсудят будущий диалог с Россией, климат, внешнюю политику и укрепление демократии.

Кроме того, советник канцлера Германии Олафа Шольца по внешней политике на этой неделе также встретится со своими российскими и французскими коллегами, сообщил официальный представитель правительства Штеффен Хебестрейт.

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Напомним: Бербок считает, что дальнейшие поставки вооружения нашему государству не будут способствовать деэскалации конфликта на Донбассе. По ее словам, урегулирования ситуации нужно добиваться исключительно дипломатическим путем. Дипломат заявила, что приоритетная задача Европейского Союза заключается в том, чтобы как можно скорее добиться переговоров в "нормандском" формате и в формате Россия-НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, президенты США Джо Байден и Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора 2 января обсудили совместные действия для предотвращения дальнейшей эскалации со стороны России. Американский лидер заверил, что его страна вместе с союзниками "решительно ответят в случае атаки России". Украинский гарант поблагодарил за "непоколебимую поддержку".