Си Цзиньпин планирует встретиться с Макроном в Париже в начале мая – Politico

Президент Китая Си Цзиньпин в начале мая посетит Францию. Это будет его первая поездка в Европу после пандемии.

Об этом сообщает POLITICO. Таким образом, Китай, вероятно, пытается возобновить отношения с Европой, испорченные из-за "дружбы" с российским диктатором.

Прежде всего, в Париже китайский лидер встретится со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

"Мы требуем взаимности в отношениях с Китаем, в частности, в ключевой сфере экологического перехода", – сказал анонимный еврочиновник, ссылаясь на дискуссию о том, насколько Европе следует снизить риски в своих отношениях с Китаем.

За планировавшейся месяцами поездкой будет внимательно следить в Вашингтоне и европейских столицах. Канцлер Германии Олаф Шольц также направляется в Китай с визитом в апреле.

Недавно Китай пытался убедить Европу разрешить России сесть за стол предстоящих мирных переговоров, возможно, в Швейцарии. Иначе Пекин будет бойкотировать подобные встречи.

Это сообщение прозвучало во время европейского тура специального посланника Китая Ли Хуэя в начале этого месяца для обсуждения будущего Украины. Министерство иностранных дел Китая официально заявило, что Ли пообещал "поддержать созыв мирной конференции при равноправном участии всех сторон".

В последние месяцы Пекин пытался вернуть назад движение Европы к снижению рисков, которое, по его мнению, происходит под влиянием США.

Китай резко отреагировал на беспрецедентное решение ЕС в прошлом месяце внести китайские компании в черный список из-за их связей с Россией. Его огромная индустрия электромобилей также близка к вступлению в торговую войну с европейскими регуляторами, обвиняющими китайское государство в субсидировании этих новых гигантов.

С другой стороны, Пекин стремится обеспечить, чтобы европейские инвестиции оставались на китайском рынке, поскольку местная экономика испытывает огромное давление и пошатывается нестабильным рынком недвижимости.

Ранее сообщалось, что Китай хочет простимулировать свою экономику за счет людей из других стран. В американской разведке недавно заявили, что Китай в последнее время оказывает России экономическую поддержку и помощь в сфере безопасности. Кроме того, отметили, что торговля между государствами после российского вторжения в Украину значительно увеличилась.

Как сообщал OBOZ.UA, между тем сама Россия хочет взять кредиты у Китая, однако фактически на его условиях. Предполагается, что заем будет получен в китайской валюте – юанях.

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