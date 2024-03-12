Китай оказывает России экономическую помощь, торговля между странами растет – разведка США

В разведке Соединенных Штатов Америки заявили, что Китай в последнее время оказывает стране-агрессору России экономическую поддержку и помощь в сфере безопасности. Кроме того, торговля между государствами после российского вторжения в Украину значительно увеличилась.

Об этом говорится в отчете американской разведки по оценке угроз в 2024 году, опубликованном в понедельник, 11 марта. Там отметили, что с 2022 года более чем втрое увеличился экспорт китайских товаров, которые могут быть использованы в военных целях.

В документе говорится, что Пекин оказывает экономическую и безопасностную помощь Москве, которая ведет войну в Украине, поддерживая российскую промышленную базу.

"Амбициозный, но обеспокоенный Китай, конфронтация России, некоторые региональные державы, такие как Иран, и ряд негосударственных субъектов бросают вызов давним правилам международной системы, а также главенству США в ней", – говорится в докладе разведки США.

Напомним, что ранее в Китае повторили свои призывы к мирным переговорам между Россией и Украиной по вопросу окончания войны. Вероятно, Кремль продолжит использовать подобные инициативы ради продвижения своих давних информационных операций, направленных на то, чтобы добиться уступок от Запада, считают в американском Институте изучения войны (ISW).

Как сообщал OBOZ.UA, Россия хочет взять кредиты у Китая – однако фактически на его условиях. Страна-агрессор готова получать заем в китайской валюте – юанях. Министр финансов РФ признал, что переговоры о кредите идут уже давно, но решения пока нет.

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