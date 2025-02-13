Шольц призвал парламент ввести в Германии чрезвычайное положение: в чем причина и что это предполагает

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 13 февраля призвал парламент признать российско-украинскую войну чрезвычайным положением. Он сделал это из-за событий последних 24 часов и заявлений властей США касательно Украины.

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С таким предложением политик выступил на пресс-конференции в четверг. Введение режима чрезвычайного положения позволит Германии брать больше средств в долг, чем это предусмотрено ограничениями. Эти деньги могли бы выделяться на оборону без ущерба другим государственным расходам.

Шольц предложил реформировать "долговой тормоз", исключив военные расходы по расчету госдолга, чтобы обеспечить долгосрочную поддержку Киева и укрепление обороноспособности собственной страны.

Глава правительства ФРГ подчеркнул: никакие решения о мире не могут приниматься без участия Украины и Европы, а капитуляция Киева опасна для всего континента.

Мирное соглашение должно быть таким, чтобы гарантировать суверенитет Украины и долгосрочную стабильность.

"Сегодня мы должны осознать, что действия и заявления администрации США означают для Украины, Европы и мира. Бездействие означало бы поставить под угрозу безопасность нашей страны и нашего континента. Я этого не допущу", – сказал канцлер.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– 12 февраля американский президент Дональд Трамп после телефонного разговора с кремлевским диктатором заявил о намерении встретиться с Владимиром Путиным. По его словам, встреча, на которой они бы поговорили о прекращении войны в Украине, могла бы состояться в Саудовской Аравии.

– Президент Соединенных Штатов очень комплиментарно высказался о беседе с главой России. Он упомянул "великую историю наших народов", то, как они "успешно воевали вместе во Второй мировой войне". "Каждый из нас говорил о сильных сторонах наших народов и о большой пользе, которую мы когда-нибудь имеем от совместной работы. Но сначала, как мы оба согласились, мы хотим остановить миллионы смертей, происходящих в войне между Россией и Украиной. Президент Путин даже использовал мой очень сильный девиз предвыборной кампании: "Здравый смысл". Мы оба очень сильно в него верим. Мы договорились работать вместе, очень тесно, в частности, посещать страны друг друга", – сказал Трамп.

– Параллельно с этим американский министр обороны Пит Хегсет заявил в Брюсселе, что Украине не стоит рассчитывать на вступление в НАТО, что желание Киева вернуться к границам 2014 года нереалистично и что ни при каком исходе переговоров США не отправят свой контингент в Украину.

– В Bloomberg считают, что телефонный звонок Трампа к российскому диктатору перевернул многолетнюю политику США в отношении войны.

– Министр обороны Германии Борис Писториус, комментируя переговоры лидеров США и РФ, заявил, что таким образом администрация Белого дома пошла на уступки государству-агрессору.

– По данным СМИ, Трамп и Путин попытаются заключить соглашение о прекращении огня в Украине до конца апреля-начала мая.

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