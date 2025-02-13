Звонком Путину Трамп перевернул многолетнюю политику США по поводу войны в Украине – Bloomberg

Телефонным звонком к российскому диктатору Дональд Трамп перевернул многолетнюю политику США в отношении войны. Его разговор с Путиным, похоже, сигнализирует о том, что американский лидер "сдает" Украину.

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Об этом пишет Bloomberg. Отмечается, что по итогам разговора с Путиным американский президент сообщил, что они договорились "немедленно начать переговоры" и посетить страны друг друга. Обеспокоенность по этому поводу уже выразили некоторые европейские лидеры.

"Эта риторика новой власти демонстрирует резкое изменение в позиции США времен Джо Байдена", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что после вторжения РФ в феврале 2022 года, между лидерами стран не было прямого непосредственного общения. В то же время, Вашингтон был сосредоточен на поддержке Украины в ее сопротивлении российской агрессии.

"Сейчас все это быстро меняется. Европейские лидеры, которые при Байдене были в целом солидарны с Вашингтоном, были ошеломлены, узнав об этом звонке, а некоторые из них заявили, что он, похоже, сигнализирует о том, что Трамп сдает Украину", – говорится в материале.

Кроме того, Трамп скептически относится к большей помощи Украине. Если он это и сделает, то хочет, чтобы США получили компенсацию – возможно, посредством доступа к минеральным богатствам Украины. 12 февраля для работы над этой частью соглашения Киев посетил американский министр финансов Скотт Бессент.

Также к работе над завершением войны в Украине присоединился специальный посланник по Ближнему Востоку Стив Виткофф. Он войдет в состав американской переговорной команды вместе с госсекретарем Марком Рубио и другими представителями администрации Трампа.

"Нет никаких гарантий, что эти усилия приведут к успеху в завершении войны, которую РФ ведет против Украины. Зеленский настаивает на возвращении всей территории, оккупированной московскими войсками. Включая Крым. Эти намерения соответствовали официальной политике США при президентстве Байдена, но теперь это уже не так", - добавляют журналисты.

Стоит добавить, что ранее глава Пентагона Пит Гегсет заявил высокопоставленным чиновникам НАТО в Брюсселе, что возвращение Украины к границам, существовавшим до 2014 года, является "иллюзорной целью". Эти слова вызвали обеспокоенность тем, что США могут потерять рычаги влияния, идя на уступки еще до начала переговоров.

Как сообщал OBOZ.ua, в среду, 12 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с американским лидером Дональдом Трампом. В частности, политики говорили о завершении войны в Украине.

Напомним, что в среду, 12 февраля, президент США Дональд Трамп также снова провел беседу с российским диктатором. Во время разговора политики, в частности, говорили и об Украине.

Трамп назвал беседу "длительной и очень продуктивной", и заявил, что они договорились работать вместе - "очень тесно, включая посещение государств друг друга", а также начнут переговоры "немедленно".

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