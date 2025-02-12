Трамп объявил о намерении встретиться с Путиным в Саудовской Аравии. Видео

Президент Дональд Трамп может встретиться с российским диктатором Путиным в Саудовской Аравии. Там между ними могут пройти переговоры по поводу прекращения войны в Украине.

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Об этом 12 февраля сообщил Трамп по факту телефонного разговора с диктатором РФ. Он сказал, что его разговор с Путиным длился более часа, и что Путин "хочет мира" и "хочет, чтобы это кончилось".

Американский президент также сказал, что он согласен со словами своего министра обороны Пита Хегсета о том, что членство Украины в НАТО нереалистично. Он считает, что "это непрактично".

Одновременно Трамп сказал, что США продолжат оказывать помощь Украине, но "мы хотим, чтобы она была обеспечена". Он не уточнил, как именно, но напомним: раньше он предлагал, чтобы Украина поставляла в США редкоземельные минералы.

Американский лидер подчеркнул: прекращение огня в Украине возможно "в не слишком далеком будущем".

Отдельно президент США отметил, что в Украине "в какой-то момент" должны пройти новые выборы.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 февраля президент Украины Владимир Зеленский также провел разговор с Дональдом Трампом. В частности, стороны говорили о завершении войны в Украине. По словам Зеленского, разговор "был продолжительным и продуктивным" и затрагивал "возможность достижения мира", "готовность работать вместе на уровне команд", и "наши технологические возможности, в частности дроны и другие современные производства".

Ранее Зеленский заявил, что готов ко встрече с лидером США Трампом в Вашингтоне. Это произойдет, как только команды с обеих сторон согласуют даты и план.

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