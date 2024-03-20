Передавал служебную информацию: в Германии офицера Бундесвера обвиняют в шпионаже в пользу России

Прокуратура Германии предъявила обвинение офицеру агентства военных закупок своей страны в шпионаже. В частности, военный чиновник обвиняется в попытке передать секретную информацию российской разведке.

Об этом рассказала федеральная прокуратура Германии. Томас Х находится под стражей с августа прошлого года. Он был арестован в Кобленце, где находится закупочное агентство. В доме и на рабочем месте офицера были проведены обыски.

Прокуроры утверждают, что Томас Х с мая прошлого года по собственной инициативе неоднократно обращался в консульство России в Бонне и российское посольство в Берлине с предложением о сотрудничестве. В одном случае он передал дипломатам информацию, полученную в ходе своей работы, с намерением передать ее российской разведке.

Какую именно информацию немец пытался передать РФ, не уточняется.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины в Николаевской области задержала очередного российского агента. Бывший сотрудник местного оборонного завода по заданию российской разведки собирал информацию о боевых позициях комплексов противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.