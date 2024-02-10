Шольц и Байден провели переговоры в Вашингтоне: говорили об Украине

Президент США Джо Байден и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц провели двухсторонние переговоры в Вашингтоне. Одной из основных тем в ходе встречи политиков стала дальнейшая поддержка Украины в войне.

Глава Белого дома похвалил немецкого канцлера за мощную поддержку украинской армии, а Шольц в свою очередь выразил надежду, что Конгресс США одобрит финансовую помощь Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома и канцлера Германии.

В ходе переговоров Байден и Шольц подтвердили свою решительную поддержку Украины в борьбе против российской агрессии. В частности, американский президент высоко оценил образцовый вклад Германии в самооборону Украины.

"Президент Байден и канцлер Шольц подтвердили свою решительную поддержку Украины в ее борьбе против агрессивной войны России. Президент высоко оценил образцовый вклад Германии в самооборону Украины, а канцлер Шольц подчеркнул значение постоянной поддержки США", – говорится в заявлении Белого дома.

В то же время Шольц по итогам встречи с Байденом выразил надежду, что Конгресс США все-таки одобрит финансовую помощь Украине.

"Я согласен с тем, что Конгресс США должен одобрить финансовую помощь Украине. И мы уверены, что это произойдет. Дорогой Джо, спасибо, что ты принял меня", – заявил немецкий канцлер.

Другими темами переговоров Байдена и Шольца стали региональная эскалация на Ближнем Востоке. В ходе обсуждения этого вопроса оба политика подтвердили свою приверженность праву Израиля на самооборону в соответствии с международным правом.

При этом они подчеркнули необходимость защиты гражданского населения в Газе и увеличения поставок жизненно важной гуманитарной помощи. Байден и Шольц обменялись мнениями о создании условий для прочного мира как для израильтян, так и для палестинцев, что включало бы в себя создание палестинского государства с гарантиями безопасности Израиля.

Напомним, накануне встречи в Белом доме заявили, что Украина будет одной из главных тем переговоров, а именно международная поддержка Киева, перспективы принятия американским Конгрессом нового пакета помощи и ситуация на поле боя.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в США встретил своего "двойника". Человеком, словно из зеркала смотревшим на канцлера, был сенатор-демократ Крис Кунс. Политики сделали общие селфи и пошутили о своем сходстве.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 февраля Сенат США проголосовал за продолжение рассмотрения вопроса о выделении финансирования для Украины, Израиля и союзников в Индо-Тихоокеанском регионе в выходные. За это проголосовали 64 сенатора, против выступили 19.