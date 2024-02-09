'Кто есть кто?' Шольц встретился со своим 'двойником' из Конгресса США. Фото политиков

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в США встретил своего "двойника". Человеком, словно из зеркала смотревшим на канцлера, был сенатор-демократ Крис Кунс. Политики сделали общие селфи и пошутили о своем сходстве.

Олаф Шольц опубликовал в X (бывшем Twitter) фотографию с американским сенатором Кунсом. А тот ответил шуткой на его пост.

Немецкий канцлер прибыл в США 9 февраля, чтобы встретиться с президентом Джо Байденом. Но неожиданно в кулуарах он лицом к лицу столкнулся с сенатором, который очень похож на него самого.

На курьезную ситуацию политики отреагировали с юмором и сделали фото. Одно из них канцлер Германии обнародовал в соцсети.

"Приятно снова увидеть своего двойника Криса Кунса", – подписал он фотографию на английском языке.

Американский сенатор поддержал шутку и в комментариях к фото опубликовал еще одно общее селфи и предложил пользователям угадать, кто есть кто.

Ответил он канцлеру на его родному немецкому: "Wer ist wer?".

Сможете ли вы без подсказки угадать – кто есть кто?

Для тех, кто не смог различить "политиков-близнецов", мы даем разгадку:

Как сообщал OBOZ.UA, канцлер Германии Олаф Шольц 9 февраля отправился в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом. Одной из главных тем переговоров является Украина, а именно международная поддержка Киева, перспективы принятия американским Конгрессом нового пакета помощи, ситуация на поле боя.

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