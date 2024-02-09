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"Кто есть кто?" Шольц встретился со своим "двойником" из Конгресса США. Фото политиков

Надежда Данищук
Мир
2 минуты
990
'Кто есть кто?' Шольц встретился со своим 'двойником' из Конгресса США. Фото политиков

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в США встретил своего "двойника". Человеком, словно из зеркала смотревшим на канцлера, был сенатор-демократ Крис Кунс. Политики сделали общие селфи и пошутили о своем сходстве.

Олаф Шольц опубликовал в X (бывшем Twitter) фотографию с американским сенатором Кунсом. А тот ответил шуткой на его пост.

Немецкий канцлер прибыл в США 9 февраля, чтобы встретиться с президентом Джо Байденом. Но неожиданно в кулуарах он лицом к лицу столкнулся с сенатором, который очень похож на него самого.

На курьезную ситуацию политики отреагировали с юмором и сделали фото. Одно из них канцлер Германии обнародовал в соцсети.

"Приятно снова увидеть своего двойника Криса Кунса", – подписал он фотографию на английском языке.

"Кто есть кто?" Шольц встретился со своим "двойником" из Конгресса США. Фото политиков

Американский сенатор поддержал шутку и в комментариях к фото опубликовал еще одно общее селфи и предложил пользователям угадать, кто есть кто.

Ответил он канцлеру на его родному немецкому: "Wer ist wer?".

Сможете ли вы без подсказки угадать – кто есть кто?

"Кто есть кто?" Шольц встретился со своим "двойником" из Конгресса США. Фото политиков

Для тех, кто не смог различить "политиков-близнецов", мы даем разгадку:

"Кто есть кто?" Шольц встретился со своим "двойником" из Конгресса США. Фото политиков
"Кто есть кто?" Шольц встретился со своим "двойником" из Конгресса США. Фото политиков

Как сообщал OBOZ.UA, канцлер Германии Олаф Шольц 9 февраля отправился в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом. Одной из главных тем переговоров является Украина, а именно международная поддержка Киева, перспективы принятия американским Конгрессом нового пакета помощи, ситуация на поле боя.

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