Украина среди главных тем: в Белом доме раскрыли план встречи Байдена с Шольцем

Канцлер Германии Олаф Шольц 9 февраля отправится в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом. Украина будет одной из главных тем переговоров, а именно международная поддержка Киева, перспективы принятия американским Конгрессом нового пакета помощи, ситуация на поле боя.

"Нет сомнений, что они будут говорить о войне в Украине, а также о том, как мы можем работать вместе, чтобы дать ответ на текущую агрессию Путина", – сообщил на брифинге 6 февраля координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Байден, по словам Кирби, лично стремится добиться продолжения поддержки Украины Соединенными Штатами Америки.

"Я думаю, он также напомнит канцлеру, что [в Конгрессе] существует мощная поддержка со стороны обеих партий в обеих палатах", – сказал представитель Белого дома

Он утверждает, что руководство комитетов, связанных с вопросами национальной безопасности США, поддерживает продление помощи Киеву.

Также Байден и Шольц обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и подготовку саммита НАТО в Вашингтоне.

Как писал OBOZ.UA:

– В ближайшие дни Палата представителей США планирует проголосовать за отдельный проект закона о поддержке Израиля, в котором нет помощи Украине. Администрация президента Соединенных Штатов заявила, что Джо Байден в случае необходимости наложит вето на этот документ.

– По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, 6-8 февраля станет ясно, одобрят ли в Сенате новое финансирование помощи Киеву в пакете с усилением миграционной политики Америки.

– В этом компромиссном законопроекте предусмотрено 60 миллиардов долларов Украине, а Израилю – 14,1 миллиарда

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!