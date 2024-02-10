Сенат США проголосовал за продолжение рассмотрения помощи Украине в выходные: что это значит

В пятницу, 9 февраля, Сенат США проголосовал за продолжение рассмотрения вопроса о выделении финансирования для Украины, Израиля и союзников в Индо-Тихоокеанском регионе в выходные. За это проголосовали 64 сенатора, против выступили 19.

Такое решение позволит продолжить переговоры по дискуссионным моментам, среди которых – поправки республиканцев по безопасности границы. Подробности сообщает Тhe Нill.

В Сенате решили работать без выходных, чтобы ускорить прохождение законопроекта, предусматривающего финансирование Украины, Израиля и других приоритетов национальной безопасности США в Конгресс. При этом часть сенаторов-республиканцев возмущена тем, что законопроект не содержит положений по усилению южной границы страны и урегулированию проблемы мигрантов.

Перед этим голосованием в течение дня в Сенате продолжались переговоры по "миграционным поправкам".

Законопроект ранее включал двухпартийное соглашение о безопасности границы, которое предусматривало реформирование национального законодательства в вопросе предоставления убежища и расширения полномочий президента по высылке мигрантов. Однако лидер большинства в Сенате Чак Шумер изъял положение о безопасности границы из законопроекта после того, как подавляющее большинство республиканцев проголосовали против.

"В пятницу вечером Сенат проголосовал 64 против 19, чтобы перейти к законопроекту. 14 республиканцев присоединились к демократам и двум независимым, чтобы официально начать обсуждение закона", – пишет издание.

Рассматриваемый законопроект предусматривает выделение 60 млрд долларов для Украины, 14 млрд – для Израиля, 9 млрд – на гуманитарную помощь гражданскому населению в Газе, на Западном берегу и в Украине. Еще 4,8 млрд долларов предлагается направить в поддержку союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе.

Он предоставит 60 миллиардов долларов Украине, 14 миллиардов долларов на помощь в области безопасности Израиля, 9 миллиардов долларов на гуманитарную помощь гражданскому населению в Газе, на Западном берегу и Украине и 4,8 миллиарда долларов на поддержку союзников в Индийско-Тихоокеанском регионе.

Шумер, обращаясь к коллегам-сенаторам, подчеркнул, что это голосование "держит процесс принятия чрезвычайного пакета национальной безопасности в Сенате". Он призвал республиканцев продолжить работу, чтобы достичь соглашения по поправкам и "скорее проголосовать этот законопроект".

"Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл призвал своих коллег продвигать законодательство, напомнив коллегам, что они несут "обязанность" "обеспечивать общую оборону и вооружить следующего главнокомандующего инструментами для использования американской силы". Он уточнил, как республиканцы в Сенате изменили запрос на финансирование, отметив, что законодательство потребует от администрации определить конкретные цели, требования и показатели помощи Украине", – пишет издание.

По словам Макконелла, пакет Сената предусматривает выделение на оборонные нужды США на 9 млрд долларов больше, чем предполагалось в запросе президента США Джо Байдена. А вот сумма, которую Белый дом планировал направить на прямую бюджетную помощь Киеву, уменьшена на 4 млрд долларов.

Это голосование перед тем, как сенаторы должны были разъехаться на выходные, позволило устранить процедурное препятствие и продолжить работу над изменениями в законопроект без перерывов.

В частности, одним из острых дискуссионных вопросов остается вопрос безопасности границы. Группа республиканцев в Сенате добивается включения в законопроект положений о границе, которые, как они полагают, будут более действенными, чем вошедшие в двухпартийное соглашение предложения, которые были изъяты Шумером из-за блокирования республиканцами.

Один из сенаторов, голосовавший против продвижения законопроекта, предусматривающего помощь для Украины, Марко Рубио, назвал ситуацию на южной границе США "вторжением" миллионов мигрантов. Так что, мол, нельзя помогать Украине бороться с российским вторжением, игнорируя "вторжение в Америку".

Среди поправок, внесенных республиканцами, есть требование жестких реформ в вопросе безопасности границы, в частности, возобновление строительства пограничной стены, введение уголовной ответственности за просрочку виз, резкое усиление стандартов предоставления убежища и т.д.

Часть республиканцев отказалась оказывать гуманитарную помощь жителям Газы. К примеру, сенатор Майк Ли уверен, что "почти невозможно представить", что отправка помощи в Газу не принесет пользы ХАМАС – и предложил поправку, что это финансирование не получит ни одна из работающих в Газе организаций ООН. По его словам, хотя в законопроекте и не предусмотрено финансирование агентства UNRWA, некоторые сотрудники которого, как недавно выяснилось, участвовали в нападении террористов ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, он не содержит ограничений по перенаправлению средств другим агентствам ООН, работающим в анклаве.

Независимый сенатор Берни Сандерс голосование против законопроекта объяснил тем, что он предусматривает финансирование военной помощи "крайне правом правительству" израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху.

"Он отметил, что во время войны в Газе погибли 27 000 палестинцев, две трети из которых были женщины и дети, и назвал "невероятным" то, что Конгресс хочет прислать больше военной помощи Израилю", – пишет Тhe Нill.

Благодаря голосованию в пятницу сенаторы вместо того, чтобы разъехаться на выходные, продолжат переговоры по поправкам. Однако, по словам лидера большинства в Сенате Чака Шумера, если республиканцы определятся раньше – он готов сразу поставить на голосование и согласованные поправки и закон в целом.

Напомним, ранее посол Украины в США Оксана Маркарова сообщала, что законопроект о помощи Украине будет рассмотрен без миграционной реформы. Она объяснила ситуацию и нюансы, возникшие как вокруг законопроекта в целом, так и по вопросу усиления безопасности на южной границе США, которого добивались республиканцы – и которое они в конце концов и заблокировали.

8 февраля Сенат принял процедурное решение по дальнейшему рассмотрению законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Сенаторы смогли в первом своем голосовании набрать достаточное количество голосов для последующего принятия этого пакета военной поддержки. Следующий этап – рассмотрение законопроекта по существу.