Шойгу прибыл в Иран после визитов в Сирию и КНДР: в ISW объяснили цель Кремля

Во вторник, 17 сентября, секретарь Совбеза России Сергей Шойгу прибыл в Иран с необъявленным визитом после недавних визитов в Сирию и Северную Корею. Цель Кремля – создать коалицию дружественных государств, которая сможет укрепить оборонно-промышленную базу России.

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К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW). Отмечается, что путинский посланник встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Шойгу передал им неизвестное сообщение от российского диктатора Владимира Путина.

Как сообщило иранское телевидение, Шойгу и Ахмадян обсудили предстоящие двусторонние соглашения. Кроме того, стороны согласовали, что Иран продолжает поддерживать официальную политику в отношении коридоров и путей сообщения с Азербайджаном. Пезешкиан сказал российскому секретарю Совбеза, что правительство страны будет работать над расширением сотрудничества и углублением двусторонних отношений для уменьшения влияния западных санкций.

16 сентября Шойгу также встретился с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске, Сирия, и обсудил укрепление двусторонних отношений и вопросы региональной и международной безопасности.

Аналитики напомнили, что международные визиты Шойгу проходят на фоне недавних поставок по Ирану России более 200 баллистических ракет Fateh-360 (СРБМ), военной поддержки Северной Кореей российской войны в Украине и сообщений о том, что Россия нанимает сирийских наемников для участия в войне.

"Углубление взаимодействия России с КНР, Северной Кореей и Ираном является частью более широких усилий Кремля по созданию коалиции дружественных государств, которая сможет укрепить оборонно-промышленную базу России и обеспечить стратегическое экономическое сотрудничество для поддержки ее войны в Украине", – убеждены аналитики ISW.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее Шойгу прилетел в КНДР, где встретился с северокорейским диктатором Ким Чен Ином, чтобы обсудить усиление "сотрудничества по защите взаимных интересов безопасности".

– 5 августа Шойгу побывал с визитом в Иране. Международный военный преступник оказался в этом регионе в период масштабной эскалации на Ближнем Востоке и подготовки Тегерана к нанесению удара по позициям Израиля.

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