Шойгу прибыл в Иран и выразил 'полную поддержку' в решении 'региональных вопросов'. Видео

Бывший министр обороны РФ, а в настоящее время секретарь Совета Безопасности страны-агрессорки прибыл с визитом в Иран. Международный военный преступник оказался в этом регионе в период масштабной эскалации на Ближнем Востоке и подготовки Тегерана к нанесению удара по позициям Израиля.

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Об этом сообщило Bild в понедельник, 5 августа. Отмечается, что российские и иранские информагентства сообщили, что целью визита является "укрепление двусторонних отношений".

По информации иранского агентства Tasnim, Шойгу встретился с новым президентом страны Масудом Пезешкианом и начальником штаба армии Ирана Мохаммадом Багери. Также он намерен встретиться с секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Акбаром.

На встрече с начальником Генштаба ВС Шойгу заявил о полном сотрудничестве России с Ираном по решению актуальных региональных вопросов.

Он также осудил "трусливое убийство" лидера ХАМАС Исмаила Хания, и добавил: "Несомненно, что заказчики таких преступлений хотят усилить напряжение в регионе".

Между тем власти США считают, что атака Ирана на Израиль может начаться уже сегодня. Издание новостей Axios пишет, что госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил министрам иностранных дел стран G7 о возможном нападении Ирана на Израиль "в ближайшие 24-48 часов". При этом в докладе отмечается, что в Белом доме "не знают точных сроков нападения".

В то же время, израильское издание Channel 14 3 августа сообщило, что Россия начала массово предоставлять Ирану новое оружие, готовясь к возможной войне против Израиля.

По данным издания, РФ, вероятно, развернула передовые системы электронной борьбы в Иране, в том числе те, которые могут повредить или вывести из строя военные системы на расстоянии до 5000 километров.

Кроме того, есть сообщения о передаче Ирану ракет Тегерану, а также прибытие в Иран российских Ил-76 с боеприпасами и военной техникой.

Как сообщал OBOZ.UA, в Израиле заявили, что могут нанести превентивные удары по врагам. Тель-Авив готовится к многодневной атаке со стороны Ирана и Хезболлы с применением ракет и беспилотников.

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