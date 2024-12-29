"Серьезно обеспокоены ситуацией": ряд стран ЕС призвали Грузию провести новые выборы

Ряд стран Европы призвали Грузию провести новые выборы парламента и президента страны. Также они отметили важность тщательного и беспристрастного расследования нарушений, которые происходили в ходе избирательного процесса.

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В настоящее время Грузия движется в направлении углубления поляризации и кризиса, насилие и запугивание мирных протестующих и оппонентов действующей власти недопустимы. Совместное заявление стран, входящих в Нордическо-Балтийскую восьмерку, обнародовала министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Заявление о ситуации в Грузии сделали восемь стран, входящих в Нордическо-Балтийскую восьмерку: Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция.

"Мы серьезно обеспокоены ситуацией в Грузии. Мы призывали к тщательному и беспристрастному расследованию нарушений, о которых сообщалось накануне и во время парламентских выборов 26 октября. Мы осудили насилие и запугивание мирных протестующих, политиков и представителей СМИ; и мы осуждаем угрозы в адрес президента Зурабишли", – говорится в совместном заявлении.

Текущая ситуация, отмечено в обращении, ведет Грузию к серьезному кризису.

"Как давние друзья Грузии и сторонники европейских стремлений грузинского народа, мы обеспокоены путем страны к более глубокой поляризации и кризису. Грузия срочно нуждается в выходе из кризиса и восстановлении доверия общества к своим демократическим институтам", – считают страны-подписантки заявления.

Исправить ситуацию можно путем проведения прозрачных и честных выборов, отмечено в обращении.

"Мы призываем власти Грузии предпринять немедленные шаги в этом направлении, в том числе путем выполнения рекомендаций ОБСЕ по выборам и рассмотрения возможности проведения новых выборов на основе этих рекомендаций", – подчеркнули в Нордическо-Балтийской восьмерке.

Напомним, ранее в этот день стало известно, что в Грузии полиция жестоко задержала противников инаугурации Кавелашвили.

Тем временем в американский Конгресс собираются представить законопроект, зафиксирующий, что США признают Зурабишвили единственным легитимным президентом Грузии и потребуют перевыборов.

Также стало известно, что Зурабишвили пригласили на инаугурацию Трампа как "единственного легитимного лидера Грузии".

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