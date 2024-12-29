В Грузии полиция жестоко задержала противников инаугурации Кавелашвили. Видео

Ситуация у парламента Грузии 29 декабря обострилась из-за столкновений между полицией и участниками антиправительственного протеста. Демонстранты выступают против президента Михаила Кавелашвили, легитимность которого подвергает сомнению пятый президент Саломе Зурабишвили, оппозиция и часть международных партнеров.

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Об этом сообщают "Эхо Кавказа" и Tbilisi Life. Силовики начали задерживать протестующих, объясняя свои действия тем, что люди якобы блокируют проезжую часть.

Задержания проходят в довольно жесткой форме: участников акции несут за руки и ноги, нескольким пострадавшим понадобилась медицинская помощь.

В соцсетях появляются видео, на которых зафиксировано, как полиция применяет силу против молодежи на проспекте Руставели, включая жесткие действия в отношении девушек. На одном из видео видно, как правоохранители тянут девушку за руки и ноги в служебный автомобиль. По словам очевидцев, задержанная просто находилась рядом с работниками МВД, которые начали хаотично задерживать всех, кто оказался рядом.

Точное количество задержанных на Руставели возле Кашветского собора неизвестно. По предварительным данным, их около четырех. Сотрудники МВД и люди в балаклавах хватали демонстрантов без разбора, задерживая находившихся поблизости.

В то же время, сами участники акции уверяют, что не блокировали проезжую часть, и выражают возмущение по поводу причин, по которым полиция начала их арестовывать.

Отметим, что Кавелашвили, вступивший в должность президента две недели назад, сегодня прошел инаугурацию. Его избрание состоялось решением коллегии избирателей, большинство из которых представляют правящую пророссийскую партию "Грузинская мечта". Оппозиция считает и парламент и президента нелегитимными.

Ранее сообщалось, что президент Грузии Саломе Зурабишвили покинула резиденцию, уступив пророссийскому политику Михаилу Кавелашвили. В то же время, она назвала себя единственным легитимным органом страны и пообещала продолжить борьбу за освобождение Грузии от режима.

Как сообщал OBOZ.UA, в Грузии не прекращаются масштабные антиправительственные акции протеста. 28 декабря протестующие собрались в стране в живую "Цепь единства". Хотя люди собирались во всех городах Грузии, самая длинная "цепь" вышла в Тбилиси. Из-за протестующих в городе было парализовано автомобильное движение.