"Сердца, которые бьются вместе с Украиной": Зеленский встретился с представителями украинской общины в США. Фото

В ходе своего визита в США во вторник, 24 сентября, президент Владимир Зеленский в Нью-Йорке встретился с представителями американского украинского общества. На мероприятии также присутствовали первая леди Елена Зеленская и посол нашей страны в Соединенных Штатах Оксана Маркарова.

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Среди участников встречи были руководители и лидеры ведущих украинских общественных организаций, культурных и финансовых учреждений, ученые, педагоги. Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины.

"Американское украинское общество – многочисленные сердца, которые бьются вместе с нашим государством, которые далеко от родной земли, но любят ее от того не меньше и поддерживают ее чрезвычайно крепко.

Украина чувствует и ценит каждый голос ради необходимых нашему государству и борьбе решений, всю помощь нашим воинам и людям, всю энергию, которую вы отдаете, чтобы наша независимость выстояла. Сейчас все это очень важно", – написал Зеленский на своей странице в X (Twitter).

Пресс-служба ОП добавила, что Зеленские также осмотрели выставку "Александра Экстер: сцена – это мир" в Украинском музее.

Президент во время своего выступления рассказал о шагах, которые страна совершает ради победы и восстановления справедливого мира, о целях визита в США и о вопросе дальнобойных ударов по РФ.

"Сегодня мы уже, честно говоря, приехали за положительными ответами. Хотя, кажется, что это невозможно. А я считаю, что мы должны сделать все, чтобы открыть этот шанс", – прокомментировал последнюю тему Зеленский.

Также во время встречи обсудили результаты операции в Курской области и ее стратегические цели, впечатление от визита в США, в частности, посещение Скрентонского армейского боеприпасного завода, и вопрос вступления в НАТО.

"Я считаю, что Украина еще никогда не была так близка к Альянсу, как сегодня. Это верно. Немного еще решимости – и все получится", – высказал мнение Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, в США до сих пор не определились на счет того, стоит ли разрешать Украине наносить дальнобойные удары по России западным оружием. По данным СМИ, дискуссия в Вашингтоне продолжается, разделяя администрацию Джо Байдена и Капитолийский холм, и она же сбила с толку европейских партнеров.

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