Для нужд НАТО и Украины: в Румынии построят завод по производству пороха и боеприпасов

В Румынии, которая граничит с Украиной, построят завод по производству пороха и боеприпасов. Это будет сделано страной в сотрудничестве с США и Южной Кореей, необходимые контракты уже заключены.

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Об этом сообщил министр экономики Румынии Флорин Спатару в понедельник, 13 марта, передает stiri.tvr.ro. Он напомнил, что в 2004 году в стране закрыли последний пороховой завод, после чего боеприпасы приходилось импортировать.

Теперь же, как сказал министр, в Румынии планируют создать более крупные производственные мощности для "натовских и ненатовских типов боеприпасов". На новый завод Министерство экономики страны выделило около 160 миллионов евро. Помимо этих средства, было заключено платное партнерство с американскими и южнокорейскими компаниями.

"План действий есть. В порт Констанца были вложены деньги, разблокированы некоторые транспортные пути, разблокированы складские помещения. В Галаце после долгих лет была разблокирована мультимодальная платформа", – рассказал Спатару.

Также глава ведомства подчеркнул, что пандемия коронавируса и война в Украине привели к созданию и внедрению плана развития промышленности Румынии, который бы учитывал новые реалии, а зависимость от импорта должна быть уменьшена.

Как сообщал OBOZREVATEL,министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что США, Германия и Польша могут провести совместные военные учения. На данный момент Вашингтон ведет соответствующие переговоры с Берлином и Варшавой.

Это станет ответом на угрозу восточным границам НАТО со стороны России.

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