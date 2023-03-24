Позарилась на Буковину и Змеиный: в RLI объяснили, что стоит за скандальным заявлением сенатора Румынии и почему у ГРУ РФ проблемы

Сенатор парламента Румынии Диана Шошоаке, которая предложила аннексировать часть территорий Украины, стала участницей операции военной разведки России. Этот ход Москвы "лежит на поверхности", поскольку ГРУ РФ в Европе переживает глубокий кризис, а его "трюки" становятся все более примитивными.

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Об этом говорится в материале аналитиков Института Роберта Лансинга (RLI), опубликованном 23 марта. Как считают эксперты, претензии на историческую область в Карпатах Марамуреш могут косвенно свидетельствовать о том, что инициатива формировалась в Москве, поскольку именно Венгрия посягает на Марамуреш как неотъемлемую часть Секейского края – непризнанной автономии секеев (этнической группы венгров) на территории Румынии.

Операция ГРУ РФ в Румынии содержит многочисленные несоответствия в результате того, что функции СВР РФ возложены на военную разведку из-за снижения авторитета начальника СВР Сергея Нарышкина. В то же время последние публичные заявления Нарышкина о его личном участии в некоторых операциях влияния говорят о нехватке оперативных ресурсов.

С 2014 года ГРУ действует в Европе слишком примитивно, и у него не получается должным образом скрывать свою причастность. Оно переживает глубокий кризис после массовой высылки 750 своих оперативников, работавших под дипломатическим прикрытием. Снижение контактов с активами приводит к снижению эффективности операций и разоблачению агентуры РФ. В последнее время россиянам не хватает креативности, а их трюки становятся все более примитивными, инициируемыми штабом в Москве, а не "резидентами" на местах, считают эксперты.

По оценке RLI, операция с участием Шошоаке является "простой копией пропаганды в СМИ", запущенной главой СВР РФ относительно предполагаемых планов Польши по аннексии части Западной Украины.

"Вполне вероятно, что усилия по привлечению сенаторки Шошоаке являются частью многоплановой операции, следующим шагом которой должно стать оправдание российской агрессии против Украины", – отмечают аналитики.

Тезис Шошоаке о том, что ее законопроект якобы основан на "естественном и законном праве на национальное единство", повторяет нарративы Кремля о якобы законности претензий на территорию Украины.

Однако инициатива Шошоаке открывает путь для территориальных претензий Венгрии на землю секеев, которую Будапешт рассматривает как часть своего культурного пространства.

Ранее Шошоаке уже неоднократно замечали в участии в дезинформационных операциях ГРУ РФ. Так, она утверждала, что президент Украины Владимир Зеленский якобы попросил НАТО принять непосредственное участие в войне.

Ее также обвиняли в Румынии в связях с платформой Sputnik, которая связана с ГРУ и используется для проведения агентурных операций и вмешательства в деятельность в странах проживания ее агентов. Эта платформа назвала ее "политиком года в Румынии 2021", что может свидетельствовать об интересе Кремля к политической карьере Шошоаке.

В марте 2022 года Шошоаке вместе с тремя депутатами встретилась с послом России в Бухаресте, обсудив позицию Румынии в отношении российского вторжения. Согласия на встречу со стороны руководства парламента Румынии не было. Один из депутатов Думитру Коарнэ позже был исключен из партии СДП.

Шошоаке также известна своими заявлениями о необходимости выхода Румынии из ЕС и запрете на размещение сил НАТО в стране, а также своей борьбой с COVID-ограничениями, в результате чего она стала одной из ключевых фигур антипрививочного движения в Румынии.

Этот факт еще раз подтверждает связь Шошоаке с ГРУ РФ, которое провело основную работу по дискредитации западных вакцин и государственной политики по сдерживанию пандемии, полагают в RLI.

Не исключено, что Шошоаке попала в поле зрения российской разведки как бывший член ультраправой неонацистской антисемитской пророссийской партии "Альянс за Союз румын" (AUR), из которой она была исключена за несогласие с его стратегией.

Однако в дальнейших заявлениях Шошоаке никогда не противоречила позициям, выраженным AUR, поэтому ее уход, вероятно, был результатом внутрипартийных противоречий и ее поиска нового карьерного пути. Таким образом, вполне вероятно, что ГРУ РФ поддерживало ее в этот период, отмечают аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Шошоаке в своем законопроекте посягнула на Северную Буковину, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и Змеиный остров.

– В МИД Украины заявили, что предложение Шошоаке является "классическим примером методики российского реваншизма".

– СБУ в начале марта сорвала планы ГРУ РФ захватить власть в Очакове. В ходе спецоперации был задержан российский шпион.