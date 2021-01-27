В Сенате отказались признавать импичмент Трампу незаконным

Сенат США отказался признавать неконституционным импичмент бывшему президенту США Дональду Трампу.

Об этом пишет The Hill. Законной процедуру отстранения считают 55 сенаторов против 45.

Вопрос на голосование выносил республиканец Рэнд Пол, который считает, что демократы пытаются свести счеты с экс-главой государства и тот не нарушал закон.

При этом, как отмечает издание, результаты голосования демонстрируют очень низкую вероятность того, что Сенат поддержит решение Палаты представителей об объявления импичмента Трампу. Для этого нужны голоса двух третей сенаторов.

Голосование в верхней палате американского Конгресса состоится 9 февраля. За это время стороны подготовятся к процессу. Также сенаторы приняли присягу перед рассмотрением дела об импичменте.

Напомним, что 11 января Палата представителей обнародовала проект резолюции об импичменте Трампу. Согласно документу, он несет ответственность за беспорядки в Вашингтоне и штурм Капитолия в январе 2021 года.

13 января нижняя палата Конгресса поддержала документ, а 25 января его передали в Сенат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее новый президент США Джо Байден выразил сомнения, что среди сенаторов хватит голосов для импичмента Трампу.