Сенат США утвердил нового директора ФБР: что известно о его сотрудничестве с Россией

В четверг, 20 февраля, Сенат США утвердил в должности директора ФБР юриста и бывшего федерального прокурора Кеша Пателя, давнего сторонника президента Дональда Трампа. Ранее СМИ разоблачили его в получении гонорара от российской кинокомпании, распространяющей антизападные взгляды и нарративы Кремля. Также Пателя считают приверженцем теорий заговоров.

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О решении Сената сообщило ABC News. Издание отмечает, что его кандидатуру удалось протянуть с преимуществом всего в 2 голоса.

В общей сложности кандидатуру Кеша Пателя одобрил 51 сенатор, в то время как 49 голосовали против.

Все демократы Сената были единодушны и выступили против Кеша Пателя. Также не поддержали его кандидатуру две сенаторки-республиканки, которые находятся в оппозиции — Сьюзен Коллинз и Лиза Мурковски.

Коллинз заявила, что ФБР нуждается в руководителе, который будет "несомненно аполитичным", а Патель запомнился "громкой и агрессивной политической деятельностью".

Мурковски выразила похожее беспокойство, подчеркнув, что ФБР должно бороться с преступностью и коррупцией, а не "сосредотачиваться на сведении политических счетов".

Что известно о новом главе ФБР

44-летний Кэш Патель – юрист и бывший сотрудник палаты представителей и совета нацбезопасности. Он является давним поклонником Дональда Трампа. В первой его администрации Патель уже работал на Капитолийском холме, он стал высокопоставленным чиновником министерства обороны в последние дни президентства Трампа.

Ожидалось, что он возглавит ФБР во время первой администрации Трампа, но тогдашний генеральный прокурор Билл Барр категорически выступил против этого, заявив, что у Пателя нет квалификации.

Кэш Патель известен критикой действий разведывательных служб США и склонностью к распространению конспирологических теорий.

Он призвал к проведению чисток в Минюсте США и ФБР, а также заявил, что полномочия бюро должны быть резко ограничены.

Кроме того, Пателя считают приверженцем теорий заговоров. В СМИ писали, что он продвигал разные конспирологические теории. В частности, медиа обращали внимание, что Патель распространял лозунги конспирологического движения QAnon, сторонники которого утверждают, что американские элиты причастны к международной торговле детьми, сатанизму и коррупции.

В то же время в СМИ писали, что Кеш Патель имел финансовые связи с российской компанией, связанной с Кремлем.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2024 году Кеш Патель получил платеж в размере 25 тысяч долларов от кинокомпании Global Tree Pictures, финансировавшейся из фонда, созданного диктатором РФ Владимиром Путиным. Киностудия выплатила Пателю эту сумму за участие в документальном фильме, где он и другие чиновники времен первой администрации Трампа изображены в качестве жертв "заговора с целью устранения демократически избранного президента от власти". Ленту демонстрировала онлайн-сеть известного пророссийского пропагандиста Такера Карлсона.

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