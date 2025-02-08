Кандидат Трампа на должность главы ФБР получал деньги от компании, связанной с Россией – WP

Кандидат американского президента Дональда Трампа на должность главы ФБР Кеш Патель получал деньги от компании, связанной со страной-террористкой Россией. Речь идет о съемках в фильме, где он и другие члены администрации Трампа мысленно становятся жертвами заговора.

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Об этом сообщает The Washington Post. В частности, Патель получил 25 тысяч долларов от кинокомпании, принадлежащей гражданину РФ Игорю Лопатеноку, поддерживающему антизападные взгляды Кремля.

По информации издания, Патель получил деньги от компании Global Tree Pictures из Лос-Анджелеса. Эта компания финансировалась из фонда, созданного диктатором РФ Владимиром Путиным.

Платеж Пателю был осуществлен при его участии в съемках документального фильма, в котором он и другие ветераны первой администрации Трампа изображены как жертвы заговора. Этот заговор, по словам авторов фильма, "разрушил жизнь тех, кто поддерживал Дональда Трампа в попытке отстранить демократически избранного президента от должности".

Серия из шести частей под названием "Все люди президента: Заговор против Трампа" была показана в ноябре на онлайн-сети Такера Карлсона. В одном эпизоде Патель обещал "закрыть здание штаб-квартиры ФБР и открыть его как музей "глубокого государства".

Деньги, полученные Пателем, были указаны как гонорар в отчете о раскрытии финансовой информации, представленном в Управление правительственной этики США – агентству, которое имеет задачу проверять финансовую информацию о кандидатах, утвержденных Сенатом для исполнительной власти.

Как пишет издание, если кандидатура Пателя на должность главы ФБР будет подтверждена, то агентство, отвечающее за защиту от российских шпионских операций внутри США, будет возглавлять человек, недавно получавший деньги от предполагаемого сторонника Кремля.

Следует отметить, что владелец кинокомпании Игорь Лопатенок уроженец Украины, переехавший из России в Лос-Анджелес в 2008 году.

Согласно информации, опубликованной в социальных сетях, Лопатенок посетил Москву по меньшей мере трижды с 2012 по 2014 год и публично высказывал критику по поводу протестов 2014 года в Киеве. В октябре 2014 года он представил фильм "Резня на Майдане".

В 2019 году вместе с партнером Лопатенок выпустил еще один документальный фильм под названием "Открывая Украину", который исполнял тезисы Кремля. Во время премьеры в Италии Лопатенок появился на красной дорожке вместе с Виктором Медведчуком, также сыгравшим роль в этом фильме.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину, по информации, поступившей в издание The Post, Лопатенок начал пропагандировать идею нового проекта, направленного на остановку финансирования войны, прерывание поставок оружия и предотвращение "наполнения Украины деньгами из США и их сателлитов".

Напомним, в декабре стало известно, что Россия активизировала операцию, направленную на дискредитацию новой администрации США. Москва пытается создать впечатление, что Трамп поручил проверку возможных злоупотреблений американской помощью со стороны Владимира Зеленского из-за кандидата в руководители ФБР Кеша Пателя.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия продолжает гибридную войну против всего мира. Она потратила не менее 69 миллионов евро на финансирование широкомасштабной кампании по пропаганде и вмешательству, направленной на Болгарию и Румынию.

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