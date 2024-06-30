Саудовская Аравия призвала своих граждан выехать из Ливана: что происходит
Еще одна страна забеспокоилась из-за обострения конфликта между Израилем и "Хезболлой". В Саудовской Аравии призвали своих граждан выехать из Ливана.
Также им на данный момент запрещено посещать эту страну. Об этом сообщили на странице посольства Саудовской Аравии в Ливане в соцсети X.
"Посольство Саудовской Аравии в Ливанской Республике внимательно следит за текущими событиями на юге Ливана, подтверждая свой призыв ко всем гражданам соблюдать запрет на поездки в Ливан, а также призывает находящихся там граждан немедленно покинуть территорию Ливана", – сказано в сообщении.
Ранее министерства иностранных дел Германии и Канады обратились к своим гражданам, находящимся в Ливане, с призывом срочно покинуть территорию страны. В МИД Канады и ФРГ сослались на угрозу начала вооруженного конфликта.
США тем временем готовы эвакуировать американцев из Ливана, если боевые действия между Израилем и исламистской организацией "Хезболла" обострятся. В американской разведке ранее спрогнозировали, что масштабное противостояние между ними может вспыхнуть в ближайшие недели.
Как сообщал OBOZ.UA, Иран угрожает Израилю "войной на уничтожение" в случае атаки израильских войск на Ливан. Тегеран заявил, что рассматривает "полное привлечение всех фронтов сопротивления".
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