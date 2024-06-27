Канада и Германия призвали своих граждан уехать из Ливана: что происходит

Министерства иностранных дел Германии и Канады обратились к своим гражданам, находящимся в Ливане, с призывом срочно покинуть территорию страны. В МИД Кавнады и ФРГ сослались на угрозу начала вооруженного конфликта.

Видео дня

Соответствующие заявления размещены на официальных сайтах правительства Канады и МИДа Германии. В своих заявлениях Канада и ФРГ упоминают угрозы Израиля ливанским боевикам Хезболлы.

"Ситуация с безопасностью в Ливане становится все более нестабильной и непредсказуемой из-за длительного и эскалационного насилия между "Хезболлой" и Израилем. Дела могут без предупреждения ухудшиться еще больше. Мое сообщение канадцам было четким с начала кризиса на Ближнем Востоке: сейчас не время ехать в Ливан. А для канадцев, которые сейчас находятся в Ливане, пора выезжать, пока еще доступны варианты", – заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Канада уже не предлагает канадцам в Ливане помощь во время выезда или эвакуации, и эти услуги не гарантируются. Если вооруженный конфликт будет нарастать, это может повлиять на способность покинуть страну, отметила канадская чиновница.

В МИД Германии ситуацию с безопасностью в Ливане также назвали "очень нестабильной".

"После того, как 7 октября 2023 года палестинский ХАМАС совершил крупное нападение на Израиль, с 8 октября 2023 года Хезболла и другие вооруженные группировки также обстреливают Израиль минометами, противотанковым оружием и ракетами с территории Ливана. Нельзя исключать дальнейшего конфликта" , – говорится в сообщении ведомства.

МИД Германии уточнил, что расширение конфликта "касается прежде всего южных районов Ливана". Соответственно, МИД Германии "срочно просит" немецких граждан покинуть страну, отметив, что в случае дальнейшей эскалации маршруты выезда из страны могут оказаться недоступными.

Как сообщал OBOZ.UA, война Израиля с ХАМАСом в секторе Газа длится уже девятый месяц, и похоже, что израильская армия в ней увязла. Однако премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху намерен начать новую военную операцию в Ливане против группировки "Хезболла".

Западные партнеры предупреждают об опасности такого решения, поскольку к войне могут открыто присоединиться Иран и контролируемые им исламские группировки, и тогда война на Ближнем Востоке может стать полномасштабной. О том, к чему стремится Израиль и к чему может все это привести, читайте в материале OBOZ.UA.