США готовятся эвакуировать американцев из Ливана из-за риторики Израиля – NBC

США готовы эвакуировать американцев из Ливана, если боевые действия между Израилем и исламистской организацией Ливана "Хезболлой" обострятся. В американской разведке ранее спрогнозировали, что масштабное противостояние между может вспыхнуть в ближайшие недели.

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Об этом сообщило издание NBC News c ссылкой на чиновников Министерства обороны Штатов. По их словам, Пентагон перемещает военные активы США ближе к Израилю и Ливану, чтобы быть готовым эвакуировать американцев.

Американский десантный корабль USS Wasp и морские пехотинцы из 24-го экспедиционного отряда, имеющего возможности для проведения специальных операций, в среду двинулись в Средиземное море, чтобы присоединиться к десантному кораблю USS Oak Hill и еще одному кораблю в их десантной группе. По словам официальных лиц, Wasp будет действовать в восточном Средиземноморье, чтобы быть готовым к вылету с военной помощью и другим миссиям.

Морские пехотинцы 24-го экспедиционного отряда морской пехоты обучены помогать гражданским лицам покидать опасные места. По словам представителей Пентагона, Вашингтон также ведет переговоры с близкими союзниками о координации эвакуации и любых военных операций коалиции.

По словам чиновников, несмотря на давление со стороны администрации главы США Джо Байдена, в правительстве Израиля остаются твердыми в своем желании преследовать "Хезболлу" в Ливане. Страна хочет создать буферную зону в 16 км над ливанской границей.

"Израиль хочет отодвинуть "Хезболлу" дальше от границы и настаивает на дипломатическом решении, но если это не сработает, Армия обороны Израиля готова применить силу, заявил израильский чиновник", – пишет издание.

Цель таких действий состоит в том, чтобы вернуть спокойствие на север Израиля. Таким образом 60 тысяч израильтян, которые покинули страну из-за постоянных атак "Хезболлы", смогут вернуться домой.

Издание напомнило, что в 2006 году США эвакуировали 15 тысяч человек из Ливана во время войны Израиля с "Хезболлой". По состоянию на 2022 год в стране проживало 86 тысяч американцев.

Как сообщал OBOZ.UA, ливанская группировка "Хезболла" показала девятиминутное видео, снятое беспилотником над севером Израиля, включая город и порт Хайфу. В ответ Израиль предупредил группировку, что она будет уничтожена в ходе "тотальной войны".

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