Санкции, цензура, репрессии и Путин. Как живет Беларусь через год после 'выборов'

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. По официальным данным, в гонке победил Александр Лукашенко, якобы набравший больше 80% голосов. Но белорусы не поверили и вышли на улицы по всей стране. Подавить протесты удалось только силой и массовыми задержаниями.

Беларусь сегодня – это тюрьма за любые намеки на оппозиционную деятельность, тотальный контроль СМИ, санкции и движение в сторону РФ. OBOZREVATEL рассказывает, чем сейчас живет страна.

Преследование несогласных

Массовые акции продолжались несколько месяцев, они насчитывали сотни тысяч человек. Власть отвечала на это с беспрецедентной жестокостью. Тысячи белорусов были задержаны и подвергались жестоким избиениям.

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Согласно данными правозащитного центра "Вясна", сегодня против участников протестов открыто 4200 уголовных дел, погибли не меньше семи человек, более 600 находятся в политическом заключении. Очень многие граждане были вынуждены покинуть свой дом.

Силовики и сегодня подавляют даже любой намек на оппозиционность. Коробки, стоящие на балконе, похожи на красно-белый флаг? Отправляешься в изолятор. Люди до сих пор не привыкли к происходящему абсурду, но уже не удивляются выходкам властей.

А в начале августа в Киеве нашли повешенным оппозиционера Виталия Шишова, который был главой Белорусского дома в Украине. Это общественная организация, которая помогает гражданам Беларуси, покинувшим страну и пострадавшим от политических преследований. Правоохранители и друзья погибшего не исключают, что к смерти Виталия причастны спецслужбы Лукашенко.

Задержание Протасевича

В мае белорусские власти, угрожая истребителем, вынудили сесть в Минске пассажирский самолет Ryanair. При этом авиадиспетчеры обманом не дали приземлиться лайнеру в других странах Прибалтики или Польше.

После этого силовики задержали журналиста издания Nexta Романа Протасевича, освещавшего и координировавшего протестные акции в Беларуси, и его девушку Софию Сапегу. Против них возбудили уголовные дела об организации массовых беспорядков в Минске и возбуждении социальной вражды к представителям власти.

Позже Протасевич появился на экране государственного телеканал, раскритиковал других оппозиционеров и заявил, что уважает Лукашенко. Родственники и соратники узника режима призвали игнорировать его слова, так как перед арестом он подвергался насилию и давлению.

Закрытие неба и санкции

Из-за подавления протестов США, Великобритания, Канада, ЕС и Украины ввели санкции против белорусских властей. "Черный список" значительно расширился после принудительной посадки самолета Ryanair в аэропорту Минска.

Западные страны закрыли воздушное пространство для белорусских авиакомпаний. 24 июня Евросоюз объявил о введении против Беларуси санкций, затрагивающих такие важные для бюджета страны секторы как нефтепереработка, калийные удобрения и доступ к кредитным ресурсам ЕС.

Атака на независимые издания

Белорусские власти задерживают журналистов и правозащитников. Редакция издания "Наша нива" была вынуждена уехать из страны. Канал "Белсат" и спортивный сайт "Трибуна" объявили экстремистскими. 18 мая силовики провели обыски в офисах крупнейшего оппозиционного издания TUT.by. Сайт заблокировали, а более 10 сотрудников задержали.

Тотальная цензура

Режим старается убрать не только "нежеланных" журналистов, но и даже писателей. 8 августа из школьной программы вычеркнули произведения нобелевского лауреата Светланы Алексиевич, которая ранее критиковала Лукашенко. Также несколько отредактировали и творчество советских диссидентов: из программы исключили повесть Александра Солженицына "Один день Ивана Денисовича", а также произведения Владимира Набокова.

Лукашенко устраняет конкурентов

Экс-кандидата в президенты Беларуси и главного соперника Лукашенко Виктора Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы. А 4 августа в Минске начали судить Марию Колесникову и Максима Знака – людей, которые во время протестов стали одними из лидеров оппозиции. Их обвиняют в публичных призывах к причинению вреда национальной безопасности. Суд проходит в закрытом режиме.

А недавно канал CNN сообщил, что под Минском построили лагерь для политзаключенных. Он огражден тремя электрифицированными заборами, повсюду размещены камеры видеонаблюдения, а на окнах бараков установлены решетки.

Миграционный скандал с Литвой

В начале июля в Литве объявили чрезвычайную ситуацию из-за наплыва нелегальных мигрантов, которых беспрепятственно пропускает Беларусь (чтобы отомстить за санкции). В ответ литовские власти разворачивают мигрантов назад в Минск, а также начали строить стену на границе с Беларусью.

Борьба с иностранными товарами

Мэр Минска Владимир Кухарев потребовал от торговых сетей убрать с "лучших полок" товары из Украины, Литвы и Польши. "Ряд стран ввели против нас санкции, а их товары (конфеты, сдоба, чаи, печенье) стоят в магазинах на лучших полках! При этом отечественные надо еще и поискать", — заявил он.

Лукашенко ездит к Путину

С начала текущего года Лукашенко четыре раза встречался с российским президентом Владимиром Путиным. Политики обсуждают санкции, газ и кредитную поддержку, без которой режиму теперь просто не выжить.

Ситуация в Беларуси с каждым днем становится все более напряженной – санкции и отток граждан дают о себе знать. Через год после массовых протестов Лукашенко все еще удается удерживаться у власти. В том числе, благодаря помощи своего российского коллеги Владимира Путина, который рано или поздно попросит вернуть "долг".