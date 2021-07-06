Главного оппонента Лукашенко на выборах суд отправил за решетку

В Беларуси суд приговорил к 14 годам тюрьмы Виктора Бабарико. Он является экс-главой правления Белгазпромбанка и был главным оппонентом Александра Лукашенко на президентских выборах.

Как сообщает БЕЛТА, Верховный суд огласил приговор во вторник, 6 июля. Бабарико назначили 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом. Также его лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на срок пять лет. Приговор вынес судья Игорь Любовицкий.

Бабарико обвинялся в получении взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализации средств, полученных преступным путем в особо крупном размере. На суде была озвучена сумма, которая фигурировала в обвинении – 30 млн белорусских рублей (более 300 млн грн).

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На суде осужденный заявлял, что уголовные дела против него несут политический мотив. Свою вину он не признал.

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