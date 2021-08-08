В Беларуси приказали убрать товары из Украины с 'лучших полок' и назвали причину

В Беларуси выразили недовольство тем, что товары, произведенные в странах, которые ввели санкции против режима незаконно избранного президента Александра Лукашенко, стоят в местных магазинах на "лучших полках". Среди таких государств оказались Украина, Литва и Польша.

Речь шла о таких товарах, как конфеты, сдобная выпечка, печенье, чай. При этом аналогичные белорусские продукты покупателю якобы не так просто найти, сказал глава Минского горисполкома Владимир Кухарев, передает "Беларусь Сегодня".

В связи с этим в столице собрали совещание с представителями торговых сетей, мероприятие назвали "серьезным и жестким". Власти поставили им условие: либо с "лучших полок" уберут украинские и другие товары, либо же будут приниматься меры со стороны города.

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"Причем, полагаю, такое решение стоит принимать на уровне всей страны", – заявил Кухарев.

Добавим, ранее представителям сетей уже не раз озвучивали требование при выкладке товара отдавать предпочтение белорусским продуктам, однако они якобы его игнорировали.

Напомним, Лукашенко заявил, что якобы конфронтационная политика руководства Украины несет угрозу для Беларуси.

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