Лукашенко грозит трибунал? Европейские страны призвали ввести санкции против Беларуси

Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен, председателя Европейского Совета Шарля Мишеля и генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга призвали ввести санкции и ограничения, связанные с миграционным кризисом на польско-беларусской границе. Кроме того, в Европе хотят организовать международный судебный процесс против незаконно избранного президента РБ Александра Лукашенко и его режима.

Соответствующее обращение подписали представители парламентов более десятка европейских стран, среди которых и Украина. Текстом документа поделился в Telegram народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

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В частности, авторы обращения призывают ввести санкции против всех аэропортов Беларуси, запретить полеты над страной и наказывать ограничениями все международные авиакомпании, которые нарушают эту норму.

Если авиаперевозчики третьих стран продолжат доставлять мигрантов в Беларусь, ЕС и его партнеры должны наложить санкции на эти компании.

В обращении есть призыв расследовать, какие третьи страны и в какой степени вовлечены к поддержание противоправной деятельности режима Лукашенко. Западу также нужно принять меры, чтобы предотвратить гибридную агрессию Беларуси.

Также парламентарии призвали рассмотреть вопрос о передаче дела по РБ в Международный суд ООН.

Агентство Reuters со ссылкой на нескольких европейских дипломатов ранее писало, что Европейский Союз рассматривает введение новых санкций против Беларуси.

Напомним:

ситуация с мигрантами критично накалилась на границе между Польшей и Беларусью 8 ноября.

Беженцы пытались прорвать границу, сломав заграждение, но были остановлены польскими силовиками. После этого произошли и другие попытки прорывов.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что миграционный кризис на границе между Польшей и Беларусью создан искусственно.

О том, что происходит на беларусско-польской границе и угрозах для Украины, читайте в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Турции запретили продажу билетов для граждан Ирака, Сирии и Йемена, следующих в Беларусь. Соответствующее табу касается как авиакомпании Turkish Airlines, так и "Белавиа", а также всех аэропортов.