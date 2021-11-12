Турция ввела запрет на продажу авиабилетов в Беларусь гражданам Ирака, Сирии и Йемена

В Турции запретили продажу билетов для граждан Ирака, Сирии и Йемена, следующих в Беларусь. Соответствующее табу касается как авиакомпании Turkish Airlines, так и "Белавиа", а также всех аэропортов.

Соответствующее распоряжение поступило от Генеральной дирекции гражданской авиации Турции, сообщил в своем Twitter глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумоч. По словам чиновника, решение о запрете будет действовать до его отмены.

Видео дня

Кумоч также напомнил, что ранее авиакомпания Turkish Airlines подтвердила, что не будет брать на борт рейсов в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена, за исключением лиц с дипломатическими паспортами. От имени президента Анджея Дуды Кумоч поблагодарил "всех, кто участвовал в переговорах по этому вопросу".

Напомним, ранее издание Bloomberg сообщило, что в Евросоюзе официально обсуждается возможность введения санкций против российской государственно-частной авиакомпании "Аэрофлот" и турецкой Turkish Аirlines. Причиной назвали пособничество и подстрекательство к торговле людьми, так как СМИ сообщали, что эти авиакомпании задействованы в перевозке мигрантов из Беларуси в Германию.

В свою очередь, в турецкой авиакомпании отвергли все обвинения против себя и заявили, что рейсы Turkish Airlines в Минск "не способствуют нелегальному иммиграционному движению" и назвали подобные заявления безосновательными.

Как сообщал OBOZREVATEL: