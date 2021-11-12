Турция ввела запрет на продажу авиабилетов в Беларусь гражданам Ирака, Сирии и Йемена
В Турции запретили продажу билетов для граждан Ирака, Сирии и Йемена, следующих в Беларусь. Соответствующее табу касается как авиакомпании Turkish Airlines, так и "Белавиа", а также всех аэропортов.
Соответствующее распоряжение поступило от Генеральной дирекции гражданской авиации Турции, сообщил в своем Twitter глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумоч. По словам чиновника, решение о запрете будет действовать до его отмены.
Кумоч также напомнил, что ранее авиакомпания Turkish Airlines подтвердила, что не будет брать на борт рейсов в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена, за исключением лиц с дипломатическими паспортами. От имени президента Анджея Дуды Кумоч поблагодарил "всех, кто участвовал в переговорах по этому вопросу".
Напомним, ранее издание Bloomberg сообщило, что в Евросоюзе официально обсуждается возможность введения санкций против российской государственно-частной авиакомпании "Аэрофлот" и турецкой Turkish Аirlines. Причиной назвали пособничество и подстрекательство к торговле людьми, так как СМИ сообщали, что эти авиакомпании задействованы в перевозке мигрантов из Беларуси в Германию.
В свою очередь, в турецкой авиакомпании отвергли все обвинения против себя и заявили, что рейсы Turkish Airlines в Минск "не способствуют нелегальному иммиграционному движению" и назвали подобные заявления безосновательными.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 ноября на польско-белорусской границе собралось большое количество мигрантов-курдов, требовавших пропустить их в Польшу.
Как отметил экс-посол Украины в Хорватии, Боснии и Герцеговине Александр Левченко, режим незаконно избранного президента Беларуси Лукашенко путем накопления нелегальных мигрантов на границе с Польшей пытается создать миграционный кризис в Европе, чтобы отвлечь Запад от проблем, связанных с действиями России.
Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский также заявил, что миграционный кризис на границе между Польшей и Беларусью сделан искусственно.