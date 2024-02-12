'Самый богатый ведущий и образцовый семьянин': пропагандисты запустили в сети кампанию по отбеливанию Карлсона

Кремлевские пропагандисты начали активную кампанию по отбеливанию репутации одиозного американского журналиста Такера Карлсона, который брал интервью у диктатора Владимира Путина. Россияне пытаются доказать, что ведущий якобы не брал деньги за комплиментарную беседу с главным военным преступником РФ.

Пропагандисты пытаются аргументировать свои доводы тем, что Карлсон является мультимиллионером. Данные о состоянии журналиста начали активно распространять в российских соцсетях и СМИ.

Стоит отметить, что информация о миллионных сбережениях Карлсона заинтересовала преимущественно российские пропагандистские СМИ, причем сразу же после выхода интервью с Путиным. Россияне активно распространяли информацию, что у журналиста есть сотни миллионов долларов и он уже якобы не нуждается в деньгах.

У Карлсона насчитали 370 млн долларов, причем 190 млн из них – наследство от родителей. Весомую долю своего дохода Карлсон зарабатывал в качестве ведущего на телеканале Fox News. Но он уже долгое время не работает на ТВ, в частности из-за своей симпатии к "русскому миру". Поэтому Карлсон потерял весомую часть своей популярности.

Кроме доходов, пропагандисты успели изучить личную жизнь Карлсона. В росСМИ его преподносят как "примерного семьянина", который более 30 лет хранит верность жене Сьюзан Эндрюс. Более того, упомянули даже об участии одиозного журналиста в американском шоу "Танцы со звездами". В 2006 году его партнершей стала россиянка Елена Гриненко – уроженка Москвы, чемпионка России по бальным танцам.

Напомним, во время интервью диктатор Владимир Путин обвинил в нападении нацистской Германии на Польшу в 1939 году самих поляков. По версии военного преступника, Польша "вынудила" Адольфа Гитлера на себя напасть, поскольку "заигралась" и оказалась "слишком несговорчивой".

Как сообщал OBOZ.UA, интервью было опубликовано 8 февраля. Российский диктатор повторил множество уже известных тезисов пропаганды, например, о том, что "Украина как государство никогда не существовала". В этот раз Путин заявил, что Украину якобы придумали Иосиф Джугашвили (Сталин) и поляки.

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