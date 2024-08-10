Самолет Трампа экстренно приземлился на пути в Монтану: на борту обнаружили технические проблемы

Самолет кандидата в президенты США Дональда Трампа совершил экстренную посадку в аэропорту Биллингса на пути в Бозмен, штат Монтана. Во время полета на борту обнаружили технические проблемы.

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Об этом сообщило издание Associated Press со ссылкой на сотрудников аэропорта. Политик направлялся туда, чтобы принять участие в предвыборном митинге и сместить сенатора-демократа от штата Джона Тестера.

Отмечается, что в Биллингсе Трамп пересел на приватный самолет, которым и продолжил свой путь. После приземления его пресс-служба опубликовала обращение лидера республиканцев, который сказал, что рад быть в Монтане, но ничего не упомянул об инциденте с самолетом.

Напомним, кандидаты в президенты США Камала Гаррис и Дональд Трамп согласовали дату предвыборных дебатов. Они должны пройти 10 сентября.

Ранее Трамп отклонял предложение по дебатам с вице-президентом Камалой Гаррис, утверждая, что "он лидирует в опросах".

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Также состоятся выборы в обе палаты Конгресса: Палаты представителей и Сената.

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