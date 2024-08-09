Трамп и Харрис согласились провести предвыборные дебаты: ABC News назвал дату

Кандидаты в президенты Соединенных Штатов Америки Камала Харрис и Дональд Трамп подтвердили, что готовы принять участие в предвыборных дебатах. Они должны состоятся 10 сентября.

Видео дня

Об этом в социальной сети Х (ранее Twitter) сообщил телеканал ABC News. Там заявили, что проведут эти дебаты.

"ABC News примет дебаты кандидатов в президенты 10 сентября на телеканале ABC. Вице-президент Харрис и бывший президент Трамп подтвердили, что примут участие в дебатах на ABC", – говорится в сообщении.

Как пишет издание CNN, на пресс-конференции во Флориде Трамп заявил, что "с нетерпением" ждет дебатов с Харрис. Экс-глава Белого дома сказал, что уже договорился о предстоящих датах: с каналом Fox News 4 сентября, с ABC – 10 сентября и с NBC – 25 сентября.

Трамп добавил, что "мелкие детали" все еще уточняются, в частности это касается аудитории и места проведения. Он также выразил сомнение, что Харрис согласится на все условия дебатов.

Харрис, которая ранее согласилась на дебаты на ABC, также подтвердила свое участие и сказала, что будет "счастлива" обсудить дальнейшие дебаты.

Ранее Трамп отверг предложение по дебатам с вице-президентом Камалой Харрис, утверждая, что "он лидирует в опросах".

Харрис настаивала на дебатах, которые Трамп должен был провести с действующим лидером Джо Байденом 10 сентября. Однако экс-глава Белого дома и его кампания отказались участвовать, заявив, что сначала демократы должны официально выдвинуть своего кандидата вместо Байдена.

Как сообщал OBOZ.UA, Камала Харрис выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолца на роль кандидата в вице-президенты США. Примечательно, что он родом из штата Среднего Запада, который оппонент Харрис Дональд Трамп нацеливается переманить.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!