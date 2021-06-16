Саммит Байдена и Путина в Женеве: онлайн видеотрансляция

В среду, 16 июня, внимание многих приковано к одному из главных политических событий начала этого года – встрече президентов США и России. Площадкой для саммита Джо Байдена и Владимира Путина стала нейтральная Швейцария.

В городе Женева лидеры двух стран обговорят двусторонние отношения, темы кибербезопасности, стратегической стабильности и климата, а также, возможно, затронут украинский вопрос и ситуацию с Беларусью. OBOZREVATEL предлагает онлайн видеотрансляцию события (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отметим, что за освещение всех мероприятий в рамках саммита, а также самих переговоров Байдена и Путина взялись несколько медиа.

Видео дня

События будет показывать онлайн американская вечерняя телевизионная программа новостей PBS NewsHour, что транслируется на более чем 350 станциях-членах общественного вещателя и телесети США (PBS). Эфир начнется в 14:15 по киевскому времени.

Также в прямом эфире за переговорами президентов России и США будет следить русскоязычной телеканал с редакцией в Праге (Чехия) "Настоящее время". По московскому и киевскому времени трансляция стартует в 13:45.

Президенты встретятся на вилле La Grange в Женеве. Ранее было заснято, как она выглядит из космоса.

Как известно, президент США прибыл в Женеву накануне, 15 июня, а глава РФ в день встречи, 16 июня. О том, что происходило после прилета американского лидера, читайте в текстовой онлайн-трансляции OBOZREVATEL.

Со всем, что нужно знать о саммите Байдена и Путина (график и место встречи, ожидаемые темы переговоров и кто будет представлять на них обе стороны) – можно ознакомиться в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, на встрече с российским коллегой президент США намерен обсудить разные вопросы, среди которых и Украину.