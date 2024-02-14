Сам на сам: спикер Палаты представителей хочет встретиться с Байденом перед продолжением работы над законопроектом о помощи Украине

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон хочет личной встречи с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом перед тем, как продолжать работу над законопроектом об иностранной помощи. Он включает в себя пакет на 95,3 миллиарда долларов, среди которых 60 миллиардов предусмотрены для Украины.

О том, что Джонсон хотел бы провести переговоры с Байденом один на один, сообщило американское издание NBC News. Оно ссылается на источник, близкий к спикеру Палаты представителей.

Джонсон (республиканец от штата Луизиана) и его представители несколько раз просили о встречах с американским президентом через высокопоставленных чиновников Белого дома за последние два месяца.

Последний раз, по данным СМИ на 14 февраля, это произошло чуть больше недели назад.

Источник считает, что Джонсон якобы хочет обсудить "общий путь продвижения вперед по законодательному пакету".

13 февраля лидер большинства в Палате представителей Стив Скализ (республиканец от штата Луизиана) заявил, что Байден якобы отказывается от встреч с политиком.

"В конечном итоге они двое (Байден и Джонсон. – Ред.) могут прийти к соглашению, которое может стать законом. И все же президент отказывается даже встречаться. Поэтому президент не может говорить, что серьезно относится к Украине или границе, когда отказывается встретиться со спикером, чтобы они могли прийти к соглашению по этому вопросу", – заявил Скализ.

Как известно, Джонсон вместе с другими лидерами Конгресса менее месяца назад был на встрече с главой Соединенных Штатов. Политики обсуждали двухпартийное иммиграционное соглашение, которое открыло бы возможность оказания помощи Украине. Джонсон тогда назвал эту встречу "продуктивной".

Как писал OBOZ.UA:

– 13 февраля американский Сенат поддержал проект касательно помощи Украине, Израилю и Тайваню. Далее документ должен пройти голосование в Палате представителей. После этого его должен подписать президент США.

– Джо Байден заявил о критически важной необходимости обеспечить срочное финансирование Украины. Американский глава призвал Майка Джонсона немедленно вынести соответствующий законопроект на рассмотрение.

– В Белом доме предупредили: если Конгресс США провалит законопроект, это послужит сигналом о том, что на Вашингтон нельзя рассчитывать.

– По данным Politico, демократы могут применить специальный процедурный маневр, известный как ходатайство об увольнении (discharge petitions), если Джонсон будет блокировать вынесение проекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню на голосование.

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