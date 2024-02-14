Демократы придумали, как заставить спикера Джонсона вынести на голосование законопроект о помощи Украине – Politico

Если спикер Палаты представителей США, республиканец Майк Джонсон попытается блокировать вынесение законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню на голосование, демократы могут применить процедурный маневр, известный как ходатайство об увольнении (discharge petitions). Он используется, когда председатель комитета отказывается включить документ в повестку дня, но в то же время является труднодосягаемым, ведь требует одобрения абсолютного большинства (218 голосов).

Таким образом инициаторы ходатайства "увольняют" комитет от рассмотрения законопроекта и могут обойти сопротивление председателя. О возможности такого маневра в отношении спорного законопроекта об иностранной помощи заявило издание Politico.

Майк Джонсон раскритиковал проект закона, поскольку недоволен ситуацией с безопасностью границ США.

"При отсутствии каких-либо изменений в пограничной политике от Сената Палате представителей придется продолжать действовать по собственной воле в отношении этих важных вопросов", – заявил он.

По информации журналистов, Джонсон также сталкивается с давлением со стороны консерваторов, которые требуют выступить против любого финансирования Украины и принять строгий закон о границах Соединенных Штатов Америки.

Однако "демократы надеются, что смогут загнать Джонсона в угол", используя возможность, предусмотренную американским законодательством, – ходатайство об увольнении. Чтобы план сработал, проголосовать за это должны не только большинство демократов, но и горстка республиканцев.

"Некоторые республиканцы провели тихие переговоры с демократами о дальнейших действиях, но пока ни один республиканец к ним не присоединился", – заявили в Politico.

Как писал OBOZ.UA, в Белом доме предупредили: если Конгресс США провалит законопроект, предусматривающий выделение помощи Украине, Израилю и Тайваню, это послужит сигналом о том, что на Вашингтон нельзя рассчитывать. Соединенные Штаты Америки в этом случае потеряют свое лидерство.

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