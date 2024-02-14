'История наблюдает': Байден призвал спикера Джонсона немедленно вынести на голосование законопроект с помощью Украины

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил о критически важной необходимости обеспечить срочное финансирование Украины. Глава Белого дома призвал спикера Палаты представителей Майка Джонсона немедленно вынести на рассмотрение законопроект с помощью Украины.

Байден уверен, что документ поддержит большинство нижней палаты. Об этом президент США заявил в своем обращении 13 февраля.

"Я призываю спикера Джонсона немедленно, немедленно вынести принятый Сенатом законопроект на рассмотрение. Немедленно!" – подчеркнул Джо Байден.

По словам лидера США, спикер хорошо знает, что в случае вынесения документа на рассмотрение он будет принят.

"Я призываю спикера дать возможность полному составу Палаты представителей высказать свое мнение и не разрешить меньшинству наиболее радикальных голосов в зале заблокировать этот законопроект даже от голосования", – сказал Байден.

Глава Белого дома подчеркнул, что сейчас критически важно обеспечить срочное финансирование Украины, продолжающей противостоять агрессии российского диктатора Владимира Путина.

"Этот законопроект предусматривает срочное финансирование для Украины, чтобы она могла продолжать защищаться от злобного наступления Путина. В последние недели мы все видели ужасные истории: украинским солдатам не хватает артиллерийских снарядов, украинские подразделения распределяют боеприпасы, чтобы защититься, украинские семьи обеспокоены, что следующий погрузит их в темноту, или еще хуже", – сказал Байден.

По словам Байдена, поддержка этого законопроекта станет четким сигналом для украинцев и союзников США во всем мире, что Америке можно доверять. На Америку можно положиться, и что Америка выступает за свободу.

Байден напомнил, что именно Соединенные Штаты собрали вместе 50 стран в поддержку Украины, объединили НАТО и не могут сейчас просто развернуться и уйти.

"Это то, на что Путин делает ставку. Он откровенно заявил об этом", – подчеркнул Байден.

Он отметил, что республиканцы в Конгрессе, мешающие продвижению этого законопроекта и поддержке Украины, не должны думать, что уйдут от ответственности. Президент США еще раз подчеркнул – если Путина не остановить, он не ограничится только Украиной, и тогда цена мира для Америки и ее союзников вырастет.

"История наблюдает. Неспособность поддержать Украину в этот критический момент никогда не будет забыта", – заявил Джо Байден.

Лидер США также подверг резкой критике Дональда Трампа за его слова о том, что он готов поощрять Путина напасть на те страны, которые имеют денежные задолженности перед Альянсом.

"Буквально несколько дней назад Трамп пригласил Путина вторгнуться к нашим союзникам по НАТО", – возмутился Байден.

По его словам, раньше невозможно было даже вообразить, чтобы бывший президент США сказал такое. Байден отметил, что слова Трампа услышал весь мир, и хуже всего, что он именно это и имел в виду.

"Наибольшая надежда всех желающих Америке зла состоит в том, что НАТО развалится. Нет сомнений, что все они аплодировали, когда услышали слова Дональда Трампа", – заявил Байден.

Президент США обратился к республиканцам Палаты представителей с призывом решить, на чьей они стороне.

"Вы должны решить, отстаивать ли свободу, или же стать на сторону тирании, стоять на стороне Украины, или же на стороне Путина, на стороне Америки или Трампа?", – заявил Байден.

Глава Белого дома подчеркнул, что республиканцы и демократы в Сенате объединились, чтобы послать миру сигнал о единстве ради мира. Поэтому, по его словам, пора и для республиканцев в Палате представителей сделать то же самое и немедленно принять этот законопроект.

Напомним, Сенат США, верхняя палата Конгресса, окончательно поддержал пакетный законопроект, предусматривающий выделение 60 млрд долларов в помощь Украине. Теперь документ направлен в нижнюю палату американского парламента – Палату представителей.

Как сообщал OBOZ.UA:

На прошлой неделе Джонсон заявил, что Палата представителей проголосует за помощь Израилю без помощи Украины. По его словам, это необходимо для скорой помощи Израилю в его борьбе с ХАМАС, поскольку сейчас нет времени рассматривать пакет, предусматривающий также помощь Украине с положениями безопасности на границе с Мексикой. Это говорит о том, что помощь Израилю оказалась популярнее среди республиканцев в Палате представителей, чем помощь Украине.

Лидер фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что Украине хватит ресурсов еще на два месяца, и выразил уверенность, что за это время в Конгрессе США наконец-то одобрят помощь для Украины.

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