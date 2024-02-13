Если Конгресс провалит помощь союзникам, то в мире перестанут считаться с США – Белый дом

Если Конгресс США провалит законопроект, предусматривающий выделение помощи Украине, Израилю и Тайваню, это послужит сигналом о том, что на Вашингтон нельзя рассчитывать. Соединенные Штаты Америки в этом случае потеряют свое лидерство.

Об этом на брифинге 13 февраля заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он поблагодарил Сенат (верхнюю палату Конгресса) за то, что большинство проголосовало за проект закона и показало "двухпартийное лидерство". Теперь пора действовать так же Палате представителей (нижней палате Конгресса), отметил чиновник.

"Если мы этого не сделаем, это даст сигнал не только союзникам и партнерам, но и потенциальным противникам, что на США нельзя рассчитывать, что мы не заинтересованы быть лидером на мировой арене, что мы не можем придерживаться своих обязательств перед союзниками и партнерами, которые ведут действительно критическую борьбу", – сказал представитель Белого дома.

Он подчеркнул, что в Украине и Израиле продолжается борьба за демократию и жизнь собственных народов, и помощь для них критически необходима.

Напомним: 13 февраля американский Сенат поддержал проект об иностранной помощи, который включает в себя пакет на 95,3 миллиарда долларов:

– 60 миллиардов – на поддержку Украины в борьбе с Россией;

– 14,1 миллиарда – на обеспечение безопасности Израиля;

– 9,2 миллиарда – на гумпомощь;

– 4,8 миллиарда – на поддержку региональных партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе.

70 членов Сената проголосовали "за" (в том числе 22 республиканцев), 29 – "против".

Далее документ должен пройти голосование в Палате представителей. После этого его должен подписать президент Соединенных Штатов.

Как писал OBOZ.UA, американский глава Джо Байден призвал Палату представителей как можно скорее отправить ему на стол для подписи законопроект, который касается иностранной помощи. Цена бездействия США "растет с каждым днем", отметила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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