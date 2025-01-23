Рютте переговорил с Рубио об Украине, России, Китае и увеличении расходов на оборону: что известно

Вечером, в среду, 22 января, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел первый телефонный разговор с новым государственным секретарем США Марко Рубио. Они говорили об Украине, России, Китае и увеличении расходов на оборону

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Об этом Марк Рютте сообщил в соцсети Х (Twitter). Он добавил, что рад видеть Рубио в должности.

"Хороший звонок из Давоса новому госсекретарю Рубио. Рад видеть вас в должности! С нетерпением жду возможности приветствовать вас в НАТО и работать вместе над Украиной, Россией и Китаем", - написал генсек НАТО.

Он добавил, что увеличение оборонных расходов в Европе и усиление трансатлантического оборонного производства "делает нас всех сильнее".

Напомним, что ранее Рубио заявил, что конфликт, инициированный Россией, нанес значительный ущерб Украине, самой России и стабильности Европы. А единственный путь к решению этой проблемы – это прагматизм и серьезность в дипломатии.

По словам Рубио, завершение российско-украинской войны является одним из приоритетов администрации нового президента США Дональда Трампа. Ключевой задачей, стоящей перед Белым домом, является поиск такого решения, которое гарантировало бы, что война не вспыхнет с новой силой за несколько лет.

Как сообщал OBOZ.UA, 53-летний сенатор-республиканец от штата Флорида Марк Рубио был утвержден на должность государственного секретаря США. За это проголосовали 99 его коллег в Сенате, против – 0.

Рубио уже принял присягу и официально вступил в должность, сразу заявив, что основной задачей Государственного департамента будет укрепление безопасности, силы и процветания США. Мы же рассказали, что новый госсекретарь говорил об Украине.

Впрочем, по мнению украинского журналиста Виталия Портникова, новый государственный секретарь США Марко Рубио считает, что администрация президента Дональда Трампа заинтересована в долгосрочном мире в Украине, при котором новая война не началась бы снова через несколько лет. Однако то, как этого достигнут американцы, остается под вопросом, ведь взгляды РФ и США на мир очень разные.

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