Сенат утвердил Марка Рубио в должности госсекретаря США: что он сказал о войне в Украине

53-летний сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио утвержден на должность государственного секретаря США. За это проголосовали 99 его коллег в Сенате, против – 0.

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Рубио стал первым утвержденным верхней палатой высокопоставленным должностным лицом администрации Дональда Трампа. Политик после голосования сделал первые заявления о войне в Украине, передает CNN.

Он выступил за окончание российско-украинской войны, хотя и не смог назвать сроки заключения договора. По словам республиканца, каждой стороне придется "кое-что" уступить, это обычная составляющая урегулирования любого конфликта.

"Я не могу определить временные рамки, кроме как сказать, что в любом случае, чтобы положить конец конфликту между двумя сторонами, ни одна из которых не может достичь своих максимальных целей, каждая сторона должна будет от чего-то отказаться", – заявил новый американский госсек.

Он отметил: "совершенно ясно", что Вашингтон хочет конца войны. И Трамп хочет быть президентом, "который продвигает мир и прекращает конфликты". "И это тоже будет непросто", – указал Рубио.

Говоря о будущих переговорах, он отказался забегать вперед.

"Переговоры такого уровня, с такими ставками лучше всего вести дипломатическим путем, а не на публичных площадках", – заявил политик.

Прекращение огня он назвал главным приоритетом Трампа. Мол, "это произойдет почти сразу" и "кое-что из этого уже началось".

"Есть надежда, что некоторые основы уже заложены, но это будет сложно. Я имею в виду, что это сложный конфликт, но кровавый, он должен закончиться", – сказал республиканец.

"Россия – агрессор в этом конфликте, но эта война должна закончиться. И, в конечном счете, в этом заключается сложность внешней политики", – добавил он.

Напомним: в апреле 2024 года Рубио голосовал против предоставления Украине помощи и призвал Киев провести переговоры с Москвой о прекращении войны – даже если это означает, что РФ сохранит часть оккупированной украинской территории.

Марко Рубио родился в Майами (штат Флорида) 28 мая 1971 года в семье кубинских эмигрантов. Изучал политические науки во Флоридском университете, получил степень кандидата юридических наук в Университете Майами.

В 2000-м стал членом палаты представителей своего штата, пять лет спустя – спикером палаты. Работал там до 2008 года, после чего некоторое время занимался преподавательской деятельностью.

В 2011 году Рубио был избран в Сенат США.

Как писал OBOZ.UA, после своей инаугурации, прибыв в Белый дом, Дональд Трамп сказал журналистам, что Владимир Путин "разрушает" Россию, отказываясь заключить соглашение о прекращении войны в Украине. Президент Соединенных Штатов намекнул, что "прекрасно ладит" с кремлевским диктатором и может встретиться с ним в ближайшее время.

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