Рубио принял присягу как государственный секретарь США: что он говорил об Украине

Марко Рубио, бывший сенатор-республиканец от штата Флорида, официально вступил в должность государственного секретаря США. К присяге его привел вице-президент Джей Ди Вэнс, который подчеркнул политическое мастерство Рубио, назвав его "искателем двухпартийных решений".

Видео дня

Об этом сообщает АР. Сразу после присяги Рубио заявил, что основной задачей Государственного департамента будет укрепление безопасности, силы и процветания США.

Это первое предназначение, утвержденное Сенатом в новой администрации Дональда Трампа. Рубио получил беспрецедентную поддержку – 99 голосов за и ни одного против.

Позиция Рубио по отношению к Украине

После голосования политик сделал первые заявления о войне в Украине. Он поддержал идею мирного урегулирования, хотя и затруднился назвать сроки заключения договора. По его словам, каждая сторона конфликта должна будет уступить часть своих требований.

"Чтобы положить конец конфликту между двумя сторонами, ни одна из которых не может достичь своих максимальных целей, каждая сторона должна будет отказаться от чего-то", – заявил новый американский госсек.

Новый госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон хочет скорейшего завершения войны, а президент Трамп стремится запомниться лидером, "продвигающим мир и прекращающим конфликты". Остановка огня, по мнению Рубио, является приоритетом, и определенные сдвиги в этом направлении уже начались.

"Есть надежда, что некоторые основы уже заложены, но это будет сложно. Я имею в виду, что это сложный конфликт, но кровавый, он должен закончиться", – сказал республиканец.

Рубио заявил, что Россия является агрессором в этом конфликте, но в то же время отметил, что война должна завершиться, даже если это будет сложно достичь.

Несмотря на заявления о важности мира, Рубио ранее голосовал против выделения $61 миллиарда в поддержку Украины. Он прямо отмечал, что администрация Трампа не будет финансировать Украину в таких масштабах, как это было при Джо Байдене, и что Киев не должен надеяться на возвращение всех оккупированных Россией территорий.

Марк Рубио, 53-летний сенатор-республиканец от штата Флорида, работает в Сенате с 2010 года. Он известен своими жесткими позициями во внешнеполитических вопросах, в частности, в отношении Китая, Ирана и России. Его называют одним из "ястребов" Республиканской партии. Трамп выдвинул его кандидатуру на должность государственного секретаря после победы на выборах в ноябре 2024 года.

Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что главной сложностью в отношениях с президентом США Дональдом Трампом является пророссийская позиция из уст "лишних голосов". Однако украинский лидер подчеркнул, что у него с республиканцем хорошие отношения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!