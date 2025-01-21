'Война должна быть прекращена': новый госсекретарь Рубио озвучил политику США по Украине. Видео

Недавно назначенный госсекретарь США Марко Рубио высказал свою позицию по поводу войны в Украине и призвал к ее прекращению. Он заявил, что конфликт, инициированный Россией, нанес значительный ущерб Украине, самой России и стабильности Европы.

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Об этом он сказал в эфире программы Good Morning America на телеканале ABC. Марко Рубио заявил, что единственный путь к решению этой проблемы – это прагматизм и серьезность в дипломатии.

"Это сложный, трагический конфликт, начатый Путиным, нанесший огромный вред Украине, России, а также и стабильности Европы. Поэтому единственный способ решить это - мы должны вернуться к прагматизму, но мы также должны вернуться к серьезности. И это тяжелая работа дипломатии", – сказал он.

Госсекретарь подчеркнул, что США должны играть активную роль в поиске пути к миру, подчеркнув, что Соединенные Штаты уже поддерживали Украину, но "этот конфликт должен быть завершен". Он также отметил, что одна из важнейших фраз в выступлении президента Дональда Трампа во время инаугурации касалась желания содействовать миру.

"Мы хотим, чтобы война в Украине закончилась. Очевидно, это будет предусматривать сложную и жесткую дипломатию. Она должна быть энергичной", – подчеркнул госсекретарь.

Рубио повторил, что в конечном счете каждая из сторон будет вынуждена уступить, поскольку ни Россия, ни Украина не могут достичь максималистских целей в этом конфликте. Поиск решения для прекращения войны будет нелегким, но это "предстоит".

"Это приоритет. И мы будем над этим работать. И это не будет согласовываться на пресс-конференциях или в интервью, а так, как обсуждаются все такие соглашения. В условиях, в которых мы используем наши рычаги, наше влияние, нашу национальную мощь, чтобы не только положить конец конфликту, но и обеспечить долгосрочную стабильность для Европы и за ее пределами. а затем снова вспыхивает через два или три года", – объяснил Рубио.

Стоит отметить, что во вторник Марко Рубио, бывший сенатор-республиканец от штата Флорида, официально вступил в должность государственного секретаря США. К присяге его привел вице-президент Джей Ди Вэнс, который подчеркнул политическое мастерство Рубио, назвав его "искателем двухпартийных решений". После голосования политик сделал первые заявления о войне в Украине. Он поддержал идею мирного урегулирования, хотя и затруднился назвать сроки заключения договора.

Несмотря на заявления о важности мира, Рубио ранее голосовал против выделения 61 миллиарда долларов в поддержку Украины. Он прямо отмечал, что администрация Трампа не будет финансировать Украину в таких масштабах, как это было при Джо Байдене, и что Киев не должен надеяться на возвращение всех оккупированных Россией территорий.

Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что главной сложностью в отношениях с президентом США Дональдом Трампом является пророссийская позиция из уст "лишних голосов". Однако украинский лидер подчеркнул, что у него с республиканцем хорошие отношения.

Также Зеленский заявил, что Украина стремится завершить войну уже в текущем году. Однако он подчеркнул, что скорость не может быть важнее справедливости и надежности победы.

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