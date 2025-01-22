'Он хочет не перемирия, а устойчивого мира': Портников объяснил, чего ожидать Украине от назначения Рубио госсекретарем США. Видео

Новый государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что администрация президента Дональда Трампа заинтересована в долгосрочном мире в Украине, при котором новая война не началась бы снова через несколько лет. Однако то, как этого достигнут американцы, остается под вопросом, так как взгляды РФ и США на мир очень разные.

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Такое мнение высказал украинский журналист Виталий Портников. Он отметил, что взгляд Рубио на окончание войны как на длительный процесс, а не как на эпизод, совпадает с теми тезисами, которые высказал российский диктатор Владимир Путин на заседании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

"Путин тогда также говорил, что его не интересует перемирие, за время которого Украина якобы может перевооружиться и подготовиться к новой войне, а интересует долгосрочный мир", – сказал Портников.

Однако взгляды на этот долгосрочный мир у Путина и администрации Трампа отличаются кардинально.

Так, для Трампа важно, чтобы война не просто закончилась, а чтобы Украина при этом сохранилась на политической карте мира по крайней мере в тех границах, которые она может защитить от РФ. Для Путина же важно, чтобы Украина исчезла, а Россия стала "политическим гегемоном Европы" и контролировала не только страны, которые были в составе СССР, но и те, которые были в советской зоне оккупации.

По словам Портникова, у Трампа нет никаких новых инструментов давления на диктатора для того, чтобы заставить его принять условия США хотя бы насчет прекращения огня.

"У него есть те инструменты, которые имел и использовал его предшественник Джо Байден. Но если идти путем усиления санкций, поддержки Украины и пересмотреть вопрос ее евроатлантической интеграции, то можно сказать, что за свою каденцию Трамп может создать условия для успеха", – сказал он.

Напомним: Рубио заявил, что конфликт, инициированный Россией, нанес значительный ущерб Украине, самой России и стабильности Европы. А единственный путь к решению этой проблемы – прагматизм и серьезность в дипломатии.

По словам Рубио, завершение российско-украинской войны является одним из приоритетов администрации нового президента США Дональда Трампа. Ключевой задачей, которая стоит перед Белым домом, является поиск такого решения, которое гарантировало бы, что война не вспыхнет с новой силой через несколько лет.

Как сообщал OBOZ.UA, 53-летний сенатор-республиканец от штата Флорида Марк Рубио был утвержден на должность государственного секретаря США. За это проголосовали 99 его коллег в Сенате, против – 0.

Рубио уже принял присягу и официально вступил в должность, сразу заявив, что основной задачей Государственного департамента будет укрепление безопасности, силы и процветания США. Мы же рассказали, что новый госсекретарь говорил об Украине.

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