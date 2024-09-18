Румыния требует от НАТО 'хорошо скоординированной' реакции на вторжение российских дронов в ее воздушное пространство

Североатлантический альянс должен дать ответ на попадание российских ракет или беспилотников на территорию Румынии. И она должна быть "хорошо скоординирована".

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Об этом 18 сентября заявил министр обороны страны Анжель Тилвар. Он посетил встречу министров обороны стран восточного фланга Альянса в Бухаресте, сообщает "Голос Америки".

Собеседники Тилвара неоднократно заявляли, что действия России в Черноморском регионе и за его пределами вызывают "глубокую обеспокоенность".

Напомним, что ранее, в сентябре, Румыния и Латвия, являющиеся членами НАТО, стали свидетелями падения российских беспилотников, нарушивших их воздушное пространство.

Что предшествовало

Украина обвинила РФ в использовании стратегических бомбардировщиков для удара по гражданскому зерновому судну во время ракетной атаки в водах Черного моря вблизи Румынии еще на прошлой неделе. Это, как пишет Reuters, еще больше усилило напряженность между Москвой и Североатлантическим союзом.

По мнению Тилвара, необходимо скорейшее внедрение ротационной противовоздушной обороны и комплексной модели противоракетной обороны на востоке НАТО.

Заместитель министра обороны Польши Павел Залевский заявил, что на встрече министров обороны НАТО в октябре предстоит рассмотреть вопрос об уничтожении беспилотников, входящих в воздушное пространство союзников.

"Мы подтвердили гибридные атаки на союзников, а также участие Беларуси в действиях России", – добавил Залевский.

Подробности

Румыния имеет общую границу с Украиной протяженностью 650 км. В последний год фрагменты российских беспилотников неоднократно попадали на ее территорию. Румынские территории приближены к украинским портам на реке Дунай, которые являются частыми российскими целями РФ.

В Румынии Комитет Сената по вопросам обороны планирует рассмотреть изменения в законодательство, которые дадут военным право сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны. Этот вопрос должен быть рассмотрен 11 сентября на заседании сенатского комитета.

Напомним, что во время атаки войск РФ на Украину 8 сентября группа ударных дронов типа Shahed нарушила воздушное пространство Румынии. Румынские военные подняли авиацию, но так и не решились сбивать российские беспилотники: БПЛА вернулись в воздушное пространство Украины.

В НАТО осудили дроновую атаку страны-агрессора России на Украину, в ходе которой российские "Шахеды" залетели на территорию Румынии. Там назвали действия окупантов "потенциально опасными".

Лидер оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" Елена Ласкони жестко раскритиковала правительство за бездействие в отношении российских дронов. Она призвала президента Клауса Иоганниса и премьер-министра Марселя Чолаку дать объяснения по поводу подобных инцидентов.

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