'Ростов не резиновый': сеть заполонили мемы об беглом Асаде

Сеть взорвалась мемами из-за вероятного бегства сирийского диктатора Башара Асада в Россию после того, как повстанцы свергли его режим в Сирии. Украинцы сравнивают Асада с другими друзьями-неудачниками российского диктатора Путина, которым также пришлось позорно бежать – Виктором Януковичем и Виктором Медведчуком.

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В сети предполагают, что Путину снова придется прятать своего сирийского друга в Ростове. В этом городе десять лет назад скрывался и украинский беглый президент.

Журналист Евгений Плинский иронически написал "С приездом!", добавив фото Асада с Януковичем.

В сети также напомнили, что десять лет назад Асад говорил, что он никогда не уедет из Сирии, как это сделал Янукович, убегая из Украины.

Также пользователи создали коллаж с фотографиями Януковича, Асада, Путина и Медведчука, рядом написали "Астанавитесь" – "коронную" фразу предателя Украины Януковича.

Также использовали такую фразу: "Астановитесь! Ростов не резиновый!"

Как сообщал OBOZ.UA:

– 8 декабря повстанцы в Сирии заявили, что столица "свободна от Башара Асада", а командование армии известило офицеров, что его 24-летнее авторитарное правление завершено. Сирийский лидер вылетел из Дамаска, позже стало известно о его намерении бежать в Россию.

– Мировые лидеры бурно отреагировали на свержение режима Асада в Сирии. В ЕС заявили, что конец диктатуры свидетельствует о слабости ее союзников РФ и Ирана и показывает, что Россию "можно выгнать и она уедет домой".

– А избранный президент США Дональд Трамп заявил, что РФ больше не заинтересована в защите Асада, потому что истощена войной против Украины, где несет большие потери.

– Во времена президентства Леонида Кучмы сирийский диктатор Башар Асад был награжден орденом князя Ярослава Мудрого I степени.

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