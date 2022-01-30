России после скандала пришлось перенести учения флота у берегов Ирландии
Российская Федерация вынуждена перенести учения своего военно-морскому флоту, которые на следующей неделе должны были состояться в Ирландском море. Ранее местные рыбаки пожаловались, что стрельбы там окажут негативное влияние на запасы рыбы.
Об этом сообщает российское посольство в Ирландии на Facebook-странице. Издание DW добавляет, что РФ перенесет маневры в другой регион.
Решение принял глава российского Минобороны Сергей Шойгу – "в ответ на запросы ирландского правительства и Организации производителей рыбы на юге и западе Ирландии". В посольстве это назвали "жестом доброй воли".
Известно, что РФ запланировала учения с 3 по 8 февраля 2022 года. Воды, где они должны были проходить, расположены примерно в 240 километрах к юго-западу от ирландского города Корк. Регион находится за пределами территориальных вод Ирландии, но при этом в ее экономической зоне для освоения морских ресурсов.
Намерения России вызвали критику со стороны местных рыбаков. Они заявили, что учения и стрельбы могут негативно отразиться на рыбных запасах в регионе.
Главный исполнительный директор объединения рыбаков юга и запада Ирландии предупредил, что часть членов организации будут "мирно срывать эти планы россиян".
Позже в правительстве Ирландии, которая находится в Евросоюзе, но не является членом НАТО, призвали Кремль отменить маневры.
"Сейчас не время для усиления военной активности и напряженности в контексте происходящего с Украиной и в ней. Тот факт, что они решили сделать это на западных границах, если хотите, ЕС у побережья Ирландии, на наш взгляд, просто не приветствуется" , – заявил министр иностранных дел страны Саймон Ковени.
Как сообщал OBOZREVATEL:
после заявлений НАТО о приведении в состояние повышенной готовности своих вооруженных сил, Россия вывела десятки своих кораблей в районы Балтийского моря. Причиной называли якобы проведение очередных учений.
Кроме того, 26 января корабли военного флота России вошли в Баренцево море. Это произошло в рамках старта учений в Арктике, к которым РФ привлекла 140 единиц техники и более тысячи военных.