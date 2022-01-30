России после скандала пришлось перенести учения флота у берегов Ирландии

Российская Федерация вынуждена перенести учения своего военно-морскому флоту, которые на следующей неделе должны были состояться в Ирландском море. Ранее местные рыбаки пожаловались, что стрельбы там окажут негативное влияние на запасы рыбы.

Об этом сообщает российское посольство в Ирландии на Facebook-странице. Издание DW добавляет, что РФ перенесет маневры в другой регион.

Решение принял глава российского Минобороны Сергей Шойгу – "в ответ на запросы ирландского правительства и Организации производителей рыбы на юге и западе Ирландии". В посольстве это назвали "жестом доброй воли".

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Известно, что РФ запланировала учения с 3 по 8 февраля 2022 года. Воды, где они должны были проходить, расположены примерно в 240 километрах к юго-западу от ирландского города Корк. Регион находится за пределами территориальных вод Ирландии, но при этом в ее экономической зоне для освоения морских ресурсов.

Намерения России вызвали критику со стороны местных рыбаков. Они заявили, что учения и стрельбы могут негативно отразиться на рыбных запасах в регионе.

Главный исполнительный директор объединения рыбаков юга и запада Ирландии предупредил, что часть членов организации будут "мирно срывать эти планы россиян".

Позже в правительстве Ирландии, которая находится в Евросоюзе, но не является членом НАТО, призвали Кремль отменить маневры.

"Сейчас не время для усиления военной активности и напряженности в контексте происходящего с Украиной и в ней. Тот факт, что они решили сделать это на западных границах, если хотите, ЕС у побережья Ирландии, на наш взгляд, просто не приветствуется" , – заявил министр иностранных дел страны Саймон Ковени.

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