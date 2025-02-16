Россия выводит из Сирии корабли с боеприпасами: как это касается Украины

Страна-агрессор выводит из Сирии корабли с боеприпасами. Это свидетельствует о том, что для РФ приоритетность войны в Украине повлияла на ее способность удерживать Башара Асада у власти.

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Об этом пишет Reuters. Журналисты, в частности, ссылаются на сообщения Министерства обороны Великобритании в соцсети Х.

"За последние несколько дней в проливе Ла-Манш было зафиксировано шесть российских военно-морских и торговых судов, перевозивших боеприпасы из Сирии", – говорится в сообщении.

За кораблями следят Королевский военно-морской флот и Королевские военно-воздушные силы. Они подтвердили, что россияне продолжают выводить свои войска из Сирии после свержения в декабре 2024 года диктатора Башара Асада.

Издание добавляет, что в Минобороны Британии назвали это "ударом по амбициям Москвы на Ближнем Востоке".

"Эти корабли отступали из Сирии после того, как Путин покинул своего союзника Асада, но они все еще были вооружены и полны боеприпасов. Это показывает, что Россия ослабла, но по-прежнему представляет угрозу", – сказал министр обороны Великобритании Джон Хили.

В агентстве подчеркнули, что РФ надеется сохранить возможность использовать военно-морские и военно-воздушные базы в Сирии при новом руководстве страны.

Там напомнили, что 12 февраля российский диктатор Владимир Путин провел первый телефонный разговор с временным лидером Сирии Ахмедом аш-Шараа.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны в новом правительстве Сирии Мурхаф Абу Касра допустил сохранение военных баз РФ, однако намекнул, что условием может стать выдача экс-президента Башара Асада, получившего убежище в РФ. По его словам, новое возможное соглашение с Москвой должно соответствовать интересам Дамаска.

Ранее СМИ сообщили, что попытки России договориться с новыми властями Сирии о сохранении военных баз зашли в тупик. По итогам переговоров правительство повстанцев потребовало от Москвы признать "прошлые ошибки" и выплатить компенсацию. А новый лидер Сирии Ахмед аш-Шараа заявил о необходимости экстрадиции Башара Асада.

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