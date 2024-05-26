Россия устраивает диверсии в Европе, чтобы сорвать поставки вооружения для Украины – NYT

Россия усилила скрытую диверсионную кампанию, направленную против Европы. Цель – подорвать кампанию по военной поддержке Украины.

Об этом говорится в материале The New York Times. Отмечается, что тайные операции государства-террориста в основном представляют поджоги или попытки поджогов различных объектов, среди которых склад в Англии, лакокрасочный завод в Польше, жилые дома в Латвии и, что самое удивительное, магазин "Икеа" в Литве.

Американские и европейские чиновники по безопасности утверждают, что все эти действия являются частью согласованных усилий России, направленных на замедление поставок оружия Киеву и создание видимости роста европейской оппозиции к поддержке Украины. По словам чиновников, этой кампанией руководит военная разведка России – ГРУ.

Пока россиянам не удалось достичь своей цели и прервать поставки. Но некоторые представители силовых структур говорят, что РФ пытается посеять страх и заставить европейские страны усилить безопасность по всей цепочке поставок оружия, что увеличивает расходы и замедляет темпы передачи оружия.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее издание The Telegraph сообщило, что Россия вербует ультраправых экстремистов для совершения террористических нападений в Великобритании и странах НАТО. В настоящее время террористы вербуются "тайными офицерами российской военной разведки и наемниками группы Вагнера".

– В Польше спецслужбы задержали девять человек, которые совершали диверсии. Глава правительства подчеркнул, что злоумышленники действовали по заказу спецслужб страны-агрессора России.

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