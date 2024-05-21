В Польше спецслужбы задержали девять человек, совершавших диверсии по заказу российских спецслужб

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что спецслужбы страны задержали девять человек, которые совершали диверсии. Глава правительства подчеркнул, что злоумышленники действовали по заказу спецслужб страны-агрессора России.

Кроме того, он заявил, что расследование касается, в том числе, бывшего министра обороны Польши Антония Мацеревича, занимавшего должность в 2015-2018 годах. Об этом Туск заявил в эфире TVN24.

По его словам, сейчас власть стремится полностью восстановить контроль над происходящим на территории польского государства. Он отметил, что уже были задержаны подозреваемые, которые действовали в интересах РФ.

"У нас есть девять подозреваемых, арестованных и обвиненных в непосредственном участии в диверсиях в Польше по поручению российских служб. Петля информации, которую мы собираем, затягивается вокруг Антония Мацеревича", – сказал Туск.

Также он подчеркнул, что сейчас продолжается расследования о влиянии российских агентов или Кремля в целом на происходящее в Польше, в том числе на различных уровнях власти и управления. По его оценкам, для этого потребуется комиссия, о создании которой он уже объявил.

Напомним, заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что его страна проведет существенную модернизацию фортификационных сооружений. Представитель оборонного ведомства подчеркнул, что Польша готова потратить на эти меры сотни миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Польша начала строительство фортификационных сооружений на границе с Беларусью. По словам премьер-министра Дональда Туска, такое решение было принято в связи с давлением со стороны режима диктатора Александра Лукашенко.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия намерена напасть на НАТО в 2026-2027 годах. По его словам, есть доказательства того, что именно для этого российский диктатор Путин удваивает темпы перехода РФ к военной экономике.