Россия вербует экстремистов на Западе, они будут готовить теракты в странах НАТО – The Telegraph

Россия планирует совершить ряд террористических нападений в Великобритании и странах НАТО. Для этого страна-агрессор вербует ультраправых экстремистов.

Как сообщает The Telegraph, ссылаясь на источники в британской разведке, вербовка продолжается уже давно, но активизировалась после выдворения из Великобритании российского атташе по обороне. В настоящее время террористы вербуются "тайными офицерами российской военной разведки и наемниками группы Вагнера".

Как писал OBOZ.UA, Великобритания высылает российского атташе Максима Еловика, а также лишает некоторые принадлежащие РФ объекты недвижимости дипломатического статуса. Соединенное Королевство также ограничивает продолжительность российских дипломатических виз. Британская разведка, на которую ссылается The Telegraph, считает усиление процессов вербовки своеобразным ответом Кремля.

"ГРУ развивает сеть правых террористов для развертывания их против целей в странах НАТО. Эти атаки уже происходят и продолжаются некоторое время в разных странах НАТО, и Великобритания, безусловно, входит в список целей. Сейчас разведывательные службы активно предупреждают свои правительства, что угроза очень велика. Вербуются пророссийские, пропутинские группы, которые способны действовать очень жестко", – цитирует издание разведку.

Глава лондонского аналитического центра Mayak Intelligence Марк Галеотти считает, что рост числа российских диверсий происходит из-за того, что Украина усилила свои атаки на российской территории.

"Когда Путин видит нападения на российские заводы, он видит в этом руку ЦРУ и НАТО", – заметил господин Галеотти и пояснил, что Кремль желает ответить на такие нападения терактами на территории НАТО.

Однако британец считает, что руководство РФ "на данный момент еще имеет политические ограничения", и "на самом деле Путин не хочет открытого конфликта". Поэтому Россия уже проводит и будет проводить диверсии "чуть ниже порога".

Напомним, что Британия разрешила использование Украиной переданного оружия для ударов по России. Лондон пообещал около $3,74 млрд ежегодной военной помощи Киеву.

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